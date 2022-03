Santi Burgoa se declara a Alba Carrillo en directo en la recta final de 'Gran Hermano VIP'

La séptima edición de GHVIP ha arrancado su recta final repleta de grandes emociones. El comienzo de la campaña que convertirá en ganadora a una de las cuatro finalistas, Alba, Noemí, Mila o Adara, ha tenido un claro componente sentimental entre las concursantes, que no han parado de emocionarse al recibir el apoyo de sus jefes de campaña, así como de sus familiares y seres queridos. Una de las que más lágrimas derramó durante la emisión de El Debate, fue sin duda Alba Carrillo. La colaboradora de Ya es mediodía leía emocionada los mensajes de su madre, Lucía Pariente y el de su hijo Lucas, quien no dudó en enviarle una carta manuscrita para darle un importante espaldarazo en una velada trascendental para ellas.

Sin embargo, la mayor sorpresa para la madrileña no llegó de manos de su madre ni de su hijo, sino de la persona que ocupa el corazón de la modelo en los últimos tiempos y que oficializaba sus sentimientos en directo frente a los telespectadores con un romántico mensaje a la exmujer de Feliciano López, quien leía sin pestañear las palabras de amor junto a sus compañeras y rivales del concurso: "Albi. Estoy orgulloso de ti. Tienes que seguir tranquila… Todo está perfecto fuera. Cuando digo todo, es todo. Tu mayor miedo está a punto de resolverse con la mejor de las noticias. No tengas ninguna duda de mí. No news, good news. Confía. Sigue siendo como eres. Leal, honesta, sincera, divertida. Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero, Santi.".

Entre gritos y aplausos del público, Alba apenas podía terminar de leer las palabras de Santi Burgoa, el periodista con el que la expareja de Fonsi Nieto mantiene actualmente una relación sentimental. Unas palabras que daban luz a las dudas que ella misma ha manifestado durante el concurso acerca de cómo estaría su historia de amor fuera de los muros de Guadalix. Visiblemente ruborizada y sin parar de llorar, la concursante repetía una y otra vez "no me lo creo. No creo que haya hecho esto por mí" y explicaba a Jordi cuál es el vínculo que le en la actualidd al emisor del emotivo mensaje que removía a la colaboradora: "Es un mensaje de Santi. No sé qué es, porque no tenemos nombre para lo nuestro. Pero es una persona a la que quiero mucho y muy importante para mí". Del mismo modo, la exmodelo explicaba la importancia de las palabras de Santi en este momento del concurso: "No sabéis lo importante que es para mí que me espere, porque soy difícil y he pasado mucho miedo". Unas sinceras palabras que muchos han interpretado como una confirmación del romance entre ambos.

