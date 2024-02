Terelu Campos confiesa que se precipitó rompiendo con el padre de su hija: recordamos su relación

Terelu Campos es una de las concursantes de Bake Off: famosos al horno, el programa que emite TVE todos los lunes. La hija de la desaparecida María Teresa Campos consiguió la semana pasada el ansiado delantal verde, que define al que se convierte en el mejor concursante. Pero además de cocinar, Terelu tuvo que responder a Paula Vázquez, la presentadora del formato, sobre qué consejo amoroso le daría a su 'yo del pasado'. La colaboradora abrió su corazón y contestó que, con los años, se había dado cuenta de que se precipitó al romper su relación con su exmarido Alejandro Rubio, padre de su única hija, la influencer y también colaboradora de televisión, Alejandra Rubio: "¡Qué preguntita. Paula. hija! Siento que solo una vez me precipité en la ruptura y fue con el padre de mi hija", respondió. La malagueña explicaba que el motivo de la separación fue que la relación le coincidió con "un momento de vorágine de trabajo" y no tuvo "la paciencia necesaria para seguir adelante".

