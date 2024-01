Rocío Carrasco vuelve a televisión junto a sus amigas Terelu Campos y Alba Carrillo con un exigente proyecto

Un nuevo y exigente proyecto televisivo reúne frente a los focos a Rocío Carrasco, Terelu Campos y Alba Carrillo. Exultante y con fuerza, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco arranca el recién estrenado 2024 con su esperado regreso a la pequeña pantalla de la mano de sus inseparables amigas y un excepcional elenco formado por once celebridades más que lucharán por consagrarse como el mejor repostero de España y alzarse con un premio que donarán a la ONG que escojan. Bajo la batuta de la presentadora Paula Vázquez, Bake off: famosos al horno aterriza en La 1 de RTVE este jueves 11 de enero, un formato en el que veremos a los protagonistas en un tono distendido y mostrando su compañerismo y su faceta más entregada. "Me apetecía muchísimo", ha confesado la esposa de Fidel Albiac, que está encantada de poder compartir esta aventura con las mencionadas colaboradoras, a las que siente parte de su familia.

A sus 49 años, Rocío Carrasco vuelve a ponerse frente a los focos en este reto con el que podrá seguir desarrollando su faceta "cocinillas", de la que tenía "nociones": "La repostería es mucho más difícil que la comida normal, pero siempre me ha gustado", ha confesado este lunes a los micrófonos de Europa Press durante el evento de presentación del formato, en el que ha derrochado complicidad con Terelu y Alba y ha posado junto a ellas. Tras las fiestas navideñas, fechas que no le "llaman la atención", entre las que celebró el día 25 de diciembre comiendo junto a las hermanas Campos, inicia esta intensa aventura junto a Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr., Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet. Todos ellos, con los que ha encajado "muy bien", se ajustarán el delantal en poco más de 72 horas para deleitar a la audiencia con dos pruebas culinarias por entrega. Las elaboraciones se someterán al juicio del prestigioso jurado, integrado por el reconocido chef Paco Roncero, la repostera Eva Arguiñano y el pastelero Damián Betular.

La amistad de Rocío, que ha confesado que Fidel está ejerciendo como "catador oficial" de sus postres, elaborados a base de aprendizaje autodidacta en casa, con Terelu y Alba tiene férreas raíces y ambas forman parte de su red de apoyo fundamental. Unidas, fieles e incondicionales siempre, las dos han estado junto a ella en sus momentos más importantes. Terelu, de 58 años, ha ejercido siempre como una hermana mayor para la esposa de Albiac y los últimos meses han sido muy duros para ambas, pues han llorado juntas la pérdida de María Teresa Campos, que para Rocío fue como una segunda madre. Por su parte, desde que su camino se cruzara con el de Alba Carrillo en el programa Hable con ellas, nunca han dejado de caminar en la misma dirección y se han defendido públicamente la una a la otra en cualquier circunstancia. Tanto es así, que Rocío no quiso perderse uno de los días más señalados de la orgullosa mamá de Lucas: la presentación de su libro Lista para la vida en octubre del pasado año. "Ella siempre sorprende, es genio y figura y además es una crack en todo lo que haga", comentó entonces a Europa Press: "Me gusta porque es genuina, auténtica, es un ser humano maravilloso", aseguró con una gran sonrisa dibujada en su rostro.

Mientras Terelu ha confesado que le "ha ayudado mucho" su paso por Bake off: famosos al horno, pues le ha hecho tener "la mente ocupada y no tener horas para pensar ni para sufrir" tras la dura pérdida de su madre, Alba Carrillo también se ha sincerado sobre su situación personal. Feliz por comenzar el año trabajando en la cadena donde empezó su trayectoria, ha señalado que el 2024 "se presenta estupendo e inmejorable" y que no puede "estar más contenta", más todavía ahora que vuelve a estar ilusionada de la mano de Álex Covez, a quien conoció a finales de verano a raíz de "un evento al que fuimos de coches, que además yo fui por Lucas y, fíjate, nunca se sabe dónde se puede conocer a alguien": "De momento, muy bien; me gusta mucho, es muy divertido, es un tío de mundo... No tiene nada que ver con este mundo, entonces es guay, pero sí que tiene que ver porque trabaja en marketing y entiende muchas cosas de mi trabajo, pero no quiere ser más famoso que yo, entonces, la verdad es que fenomenal", ha contado entusiasmada.

Sobre el dueño de su corazón, que tiene un físico envidiable, ha contado también que es padre de un niño de la edad del suyo y que ambos han forjado una bonita relación: "Hemos hecho un tándem perfecto para todo", ha agregado. En un "momento muy azucarado por todos los lados" de su vida, la modelo, de 37 años, también ha confesado que la maternidad está entre sus planes, de igual forma que pasar de nuevo por el altar, aunque esto último "no es prioritario": "Si te apetece, te da el venazo, estás feliz y enamorada y surge... pues ¡lo haces y ya está!", ha concluido.

