Corales, brillantes, zafiros... las joyas que Rocío Carrasco ha heredado de su madre y que ¿va a vender?

El nombre de Rocío Carrasco está desde hace días en el foco mediático a raíz de unas especulaciones que apuntan que tiene la intención de poner en venta las valiosas joyas que formaron parte del exclusivo cofre de su madre, Rocío Jurado, y que pasaron a ser de su propiedad tras su fallecimiento en 2006. Pero nada más lejos de la realidad, ya que ella misma ha sido la encargada de desmentir dichos rumores. Radiante y visiblemente entusiasmada, Rocío, que ha desmentido tajantemente que esté deshaciéndose de las piezas, ha asistido a la presentación en la capital del nuevo libro de su gran amiga Alba Carrillo, Lista para la vida, que ya ha salido a la venta.

El planazo de Rocío Carrasco junto a dos de sus grandes amigas, Alba Carrillo y Sofía Suescun

Niega tajantemente las especulaciones

Con un look muy favorecedor, Rocío ha reaparecido en el evento organizado por su inseparable Alba, a quien ha definido como una persona "genuina, auténtica y un ser humano maravilloso": "Ella siempre sorprende. Es genio y figura y una crack en todo lo que hace", ha dicho a los micrófonos de Europa Press. Si a su paso por el acto, que fue "uno de los días más bonitos de mi vida", en palabras de la recién estrenada autora, evitó pronunciarse respecto a la cuestión de la supuesta venta de las joyas de su madre, sí ha querido hacerlo por otra vía. "Es mentira, me está llamado todo el mundo, no paran de sonar los teléfonos, pero no es verdad que venda las joyas", ha expresado en declaraciones a Informalia.

Si bien a lo largo de los últimos años sí se han vendido algunas propiedades como La finca El Administrador, el piso del Paseo de la Habana y otros bienes inmuebles que poseía y ha habido movimientos financieros en busca de liquidez, en esta ocasión no es así, en palabras de la hija de Pedro Carrasco, que fue la heredera universal de las joyas de Rocío Jurado. Un estuche en el que destacaban las corales, los brillantes y los zafiros, que era su piedra predilecta. De entre las piezas que formaban parte de él, sobresalen unos pendientes valorados en cerca de 25.000€, un reloj de oro y brillantes de 50.000 €, la cruz que lució el día de su enlace, que oscila los 150.000 €, el triángulo del que no se separaba o el anillo "que nunca se quitaba y fue uno de los primeros brillantes que se compró", tal y como reveló Rosa Benito en Ya es mediodía.

Enfocada en su show y en otros proyectos

Ahora tanto Rocío como su marido están "muy contentos" y siguen volcados en su espectáculo, un show que arrancó hace ya seis años y en el que repasan los grandes éxitos de Rocío Jurado, cuya interpretación está a cargo de la artista Anabel Dueñas: "El día 19 nos vamos a Bilbao y el 20 a Burgos y el mes que viene a Cáceres y Badajoz. Tenemos un montón de jaleo, gracias a dios", ha reconocido, al tiempo que ha subrayado que su madre "estaría loca de contenta, sobre todo, con el trabajo que se hace y con la reacción del público". En lo profesional, la televisiva también se encuentra inmersa en la producción de la serie de ficción sobre la vida sus padres, un proyecto en el que repasará la trayectoria de ambos "en paralelo": "Va desde que son pequeños los dos por separado, hasta que se unen, se casan y nazco yo", ha concluido.

Rocío Carrasco hace balance de su nueva vida dos años después de romper su silencio

El detalle que ha emocionado a Rocío Carrasco recordando a su madre en un evento muy especial