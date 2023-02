Rocío Carrasco hace balance de su nueva vida dos años después de romper su silencio

Rocío Carrasco ha aparecido en televisión y no lo ha hecho en su cadena habitual, Telecinco, sino en el programa Late Xou de RTVE presentado por Marc Giró. Luciendo una americana rosa, que ha convertido ya en una de sus señas de identidad tras el estreno de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde lució un traje de características similares, Rocío ha vuelto a sentarse en un plató para hablar sobre el momento que está atravesando, todos los nuevos proyectos que tiene en mente y lo que supuso para ella el rodaje de la docuserie, con la la serenidad que aporta el paso del tiempo.

“El primer día de rodaje lo recuerdo con muchísimo miedo. Lo único que quería era taparme, meterme debajo de la cama y desaparecer. Fue una experiencia muy dura, pero muy positiva”, ha recordado la hija de Rocío Jurado. Y aunque ha asegurado que le costó mucho salir de su coraza para contar su historia, Rocío es una mujer nueva. “Ha sido bueno para mí porque he podido volver a vivir, que era complicado” se sinceraba.

Y es que hasta que se decidió a romper su silencio, Rocío vivía en una especie de jaula, con barrotes invisibles para el resto, pero no para ella. “Yo no he sido nunca una persona de grandes salidas ni juergas, pero el día a día, el tener que ir a la compra, coger un avión, un tren, o ir a recoger un premio de mi madre… me daba miedo porque no sabía lo que me iban a decir. Cuando me planteé hacer el documental decidí que iba a contar la verdad y a partir de ahí, quien me quisiera creer que me crea y quien no, no. No podía hacer más”.

Pero además de dar a conocer el peso que se quitó de encima contando como fueron sus años al lado de expareja, Antonio David Flores, padre de sus dos hijos, Rocío ha desvelado que el rodaje de la docuserie se llevó bajo un secretismo absoluto y que incluso ella y su marido, Fidel Albiac tuvieron que usar nombres falsos y por eso el equipo la conocía a ella con el apodo de "Olivia" y a su pareja como "Batman".

Rocío también dio a conocer durante esta entrevista su lado más divertido revelando una anécdota que le ocurrió cuando estaba buscando piso en Barcelona y las dificultades que tuvo para entender bien el catalán. "Iba a alquilar un piso y había prensa por todo el pueblo. Una señora empezó a enseñármelo y de repente me dijo: 'Aquí están las golfas (altillo de los armarios o techos)'",empezó contando Rocío sin poder contener la sonrisa rememoró. Y es que para ella el término “golfas” estaba muy alejado de ese significado, por lo que le dijo a la casera “que no podía vivir en un sitio donde vivían golfas, con la prensa en la puerta”. Es por ello que la señora le preguntó sorprendida “ qué dónde guardaría las maletas, entonces yo le entendí que las golfas querían quedarse con mis maletas. Hasta que no me aclaró que era el altillo de los armarios. La señora se pegó un lote de reír" relató la hija de la artista provocando las carcajadas del público.

Nuevos proyectos

Con energía extra para enfrentarse a todo lo que se le pongan por delante, Rocío Carrasco también habló de sus proyectos futuros, que no son otros que no dejar caer en el olvido el importante legado dejado por sus padres. Es por ello que la empresaria se encuentra volcada en el museo de Rocío Jurado en Chipiona, que abrió sus puertas el pasado verano, a la vez que cierra fechas para el músical de ‘La más grande’ a quien dará vida Anabel Dueñas. Pero por si esto no fuera suficiente, la hija de la artista ha pensado en dar forma a un documental o a una serie sobre su padre Pedro Carrasco y su trayectoria como boxeador. “Mis padres fueron muy grandes por separado y también cuando estaban juntos”, manifestó Rocío.