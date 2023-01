El significativo gesto de Rocío Carrasco con Ana María Aldón en su momento más delicado

Ana María Aldón no ha empezado con buen pie el año. Desde que se anunciase su separación con José Ortega Cano a finales del pasado mes de octubre, el divorcio ha sido uno de los temas que ha estado rondando en las mesas de debate, incluso con la colaboradora presente para ver cómo iban los avances de esa decisión. Pero para este 2023, parece ser que el diestro ha decidido tomar cartas en el asunto y Ana María se ha enterado el Día de Reyes de cómo iba a proceder. Este viernes, la andaluza se derrumbaba tras conocer que su exmarido tiene la intención de demandarla, tal y como le confirmaba Emma García en Fiesta. Un 'regalo' de Reyes inesperado, ya que no creía que el torero pudiera dar ese paso.

Antes de finalizar el año, uno de los colaboradores adelantaba que el diestro estaba cansado de que Ana María se pronunciase en televisión y que estaba pensando en tomar acciones legales contra ella. Una información que la de Sanlúcar se tomó "a broma", restando importancia al tema. Sin embargo, en el Día de Reyes ha sido la presentadora quien se lo ha confirmado: "Parece ser que quiere salvaguardar su intimidad. Vuestra relación se ha acabado y quiere que se acabe en los platós", le decía. Estas palabras han cogido por sorpresa a la diseñadora, con las que no está nada de acuerdo puesto que ella asegura no haber dicho nada acerca de su exmarido: "Yo no hablo de él ni de intimidades suyas, me extraña. Estamos perdiendo el norte. Yo sé que no he hablado y que lo que he dicho es de cómo me he sentido yo", destacaba, dejando claro que, de momento, no había recibido ninguna notificación. Y continuaba diciendo: "Lo interpretó como una amenaza y me parece ridículo (..) Ortega Cano no debería tener ningún miedo porque sabe cómo soy (..) No sé qué ha podido pasar desde que tenía 'el semen de fuerza' hasta ahora", sentenciaba.

El gesto de Rocío Carrasco con Ana María Aldón

Tras recibir la noticia de la posible demanda de Ortega Cano, Ana María Aldón acudía al programa en el que participa cada viernes, donde se volvía a encontrar con Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado, una vez más, ha mostrado su apoyo a la diseñadora en estos momentos tan complicados para ella, a causa de su separación. Y es que, antes de finalizar la gala, a la mujer de Fidel Albiac le había tocado una caja con la que tenía la oportunidad de salvar a uno de los tres nominados a la expulsión -entre los que se encontraba Ana María-. La galardonada por Rocío ha sido la concursante, con la que ha tenido el detalle de darle la oportunidad de continuar en el Mediafest night fever. Un emotivo gesto que ha hecho que las dos se fundiesen en un cariñoso abrazo.

No es la primera vez que Rocío Carrasco muestra su cariño a Ana María Aldón. Ya lo hizo el pasado mes de diciembre, cuando la hija de la intérprete de Como una ola animaba a la andaluza en su actuación de Frozen, con la que no pudo evitar emocionarse: "Está mal y no me gusta verla mal. Nadie se merece las lágrimas de otra persona. Ni nada ni nadie", le dijo por aquel entonces. Además, antes de eso, toda la audiencia vivió el reencuentro televisivo, en el que ambas se dieron un gran abrazo que supuso un antes y un después en su relación. Tanto la una como la otra se han expresado el cariño que sienten y la amistad que guardan desde entonces.