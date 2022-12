¿Qué le ocurre a Ana María Aldón? Su actuación de ‘Frozen’ bañada en lágrimas hace saltar las alarmas

Ana María Aldón no está pasando por su mejor momento y eso se ve reflejado en su rostro cuando aparece en televisión. La colaboradora está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida, con un divorcio de por medio y con las declaraciones de su hija Gema aún resonando en su interior. Pero a pesar de los frentes que tiene abiertos, Ana María continúa con sus proyectos profesionales. Como cada viernes, la ex de Ortega Cano actuaba en el Mediafest Night Fever y esta vez lo hacía metiéndose en la piel de Elsa, de la popular película Frozen, interpretando la canción Suéltalo, con la que no ha podido evitar emocionarse.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Ana María Aldón, entre lágrimas al responder a su hija Gema: 'No la abandoné'

La concursante se subía al escenario junto a Gisela de 'OT' para dar vida a la gran protagonista de la película. Una interpretación cargada de sentimiento y que Ana María resolvía de la mejor forma posible y como ha podido. Eso sí, con la ayuda de la que fuera cantante de Operación Triunfo, que no paraba de animarla durante toda la actuación. Al finalizar el tema, ha sido una de las presentadoras, María Patiño, quien percibía las lágrimas que la de Sanlúcar de Barrameda tenía en sus ojos. Al no querer preguntarle por lo que le pasaba, se ha limitado a darle un abrazo para animarle, lo que ha hecho que Ana María desvelase que eso era lo que ella necesitaba en estos momentos: abrazos. Por su parte, el jurado ha valorado de buena mano la actuación, destacando también la fuerza que había sacado en estos momentos para realizarla.

VER GALERÍA

Ortega Cano y Ana María Aldón, ¿problemas con el divorcio?

El abrazo con Rocío Carrasco

Pese a que está afrontando con ilusión y optimismo esta nueva etapa, Ana María Aldón no puede contener las lágrimas si tiene un mal día dado lo sensible que se encuentra a día de hoy. En la publicidad del concurso, la ex de Ortega Cano se ha derrumbado, y una de las personas que ha estado ahí mostrando su apoyo ha sido Rocío Carrasco, quien también estaba en el plató. La hija de Rocío Jurado se ha acercado a consolar a Ana María durante el corte publicitario. Han sido entre María Patiño y Adela González, las presentadoras, quienes han contado ese momento único que han vivido los pasillos de Mediaset. "Había un cariño y una mirada. Me ha emocionado veros", relataba la segunda de ellas. "Está mal y no me gusta verla mal. Nadie se merece lágrimas de otra persona. Ni nada ni nadie", decía Rocío Carrasco mirando a Ana María, a lo que la colaboradora le respondía emocionada lanzándole un beso con la mano.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La fiesta flamenca de Ortega Cano el día del cumpleaños de Ana María Aldón

¿Qué le ocurre a Ana María Aldón?

Ana María Aldón se encuentra en un estado anímico muy bajo. Y todo apunta a que uno de los motivos pueden ser las duras declaraciones de su hija Gema Aldón, de hace más de una semana, acerca del supuesto abandono de su madre durante su infancia. A esto hay que sumarle todo el proceso que conlleva su separación con José Ortega Cano y los problemas que están teniendo para firmar el divorcio. Además, el torero ni la felicitó por su cumpleaños en uno de los meses más importantes para la de Sanlúcar de Barrameda, noviembre: "No lo veo bien porque nos vamos a separar y ahora mismo no encaja", señalaba el maestro en Fiesta, evitando mandar un mensaje a la colaboradora, lo que provocaba que se rompiese en directo. Son muchas las emociones a flor de piel que tiene ahora mismo Ana María Aldón, y que ella misma sabe que a la mínima las saca a relucir, como le ha pasado en la noche de este viernes.