Ana María Aldón responde a las críticas recibidas tras las duras palabras de su hija Gema

Había salido en defensa de su madre ante el revuelo que generó su situación personal con José Ortega Cano, asegurando que prefería que se separara pues no la veía contenta junto al diestro. Pasados los meses, Gema, hija de la Ana María Aldón, ha dedicado unas duras palabras a su madre en unas reciente entrevista en la que ha repasado los episodios más complicados de su vida. Ha recordado que cuando era adolescente, tenía 17 años, su padre se marchó y su madre se trasladó a Madrid, unas circunstancias en las que, como ha explicado, "se sintió abandonada" por la diseñadora. “Me dolió más que se fuera que el hecho de estar sin padre. No se daba cuenta de lo que yo sentía” aclaró en Lecturas, añadiendo que es un tema que no ha hablado con su madre pues es algo que no quiere reprocharle.

Así es la nueva casa de Ana María Aldón en Guadalajara

José Ortega Cano y Ana María Aldón, unidos pese al anuncio de su separación

VER GALERÍA

En estas declaraciones, Gema ha repasado lo complicado que ha sido su matrimonio, una unión que ahora está rota por lo que también ella afronta una etapa nueva en su vida. Describre este momento personal como un tanto incierto pues vivía en una casa que compró su madre para ella pero que la diseñadora acaba de vender. “No tengo casa, vivía en la que mi madre compró para mí y acaba de venderla” ha comentado Gema, que ha explicado que Ana María le ofreció irse con ella, pero que no ha querido hacerlo. Ha sido precisamente este gesto de Ana María el que más se ha comentado pues ha habido especulaciones acerca de quién habría tomado la decisión de prescindir de esta vivienda y si esto se habría hecho para sufragar los gastos de la nueva casa a la que se mudará la diseñadora tras su divorcio.

VER GALERÍA

Ana María Aldón prepara su traslado tras su separación de José Ortega Cano y se marchará a un chalé de un pueblo de Guadalajara, donde residirá con su hijo José María. Cuando le han preguntado acerca del dato que ha dado su hija sobre la venta de la casa, se ha defendido de las críticas que apuntan a que ella tomó la decisión. “No he echado a mi hija de su casa, para nada. Eso no es cierto” señaló. Ana María niega además que la venta haya sido idea suya y tampoco ha influido en que su hija se haya ido a vivir con su abuela. “Ha hecho lo que quería hacer, yo en ningún momento le he dicho a ella lo que tenía que hacer. Me ha dicho: ‘Mamá, vende que quiero otra cosa’”.

Gema dejó claro en las páginas de la publicación que no había contado a Ana María que iba a conceder estas declaraciones. “Lo que tiene claro es que yo también he tenido que leer muchas cosas y asimilarlas sola” apuntaba. Ana María ha contado que no ha leído esta entrevista de su hija y tampoco confirmó si lo va a hacer. “Tengo que irme” respondía apresurada mientras se metía en su coche.