Ana María Aldón ya ha encontrado casa: conoce todos los detalles de su nuevo hogar

Aunque Ana María Aldón ha confirmado que Ortega Cano todavía no ha firmado los papeles del divorcio, la diseñadora ha dado detalles de la nueva casa que ha encontrado y en la que vivirá a partir de la separación. "Tengo que hacer poca reforma, prácticamente ninguna", ha dicho en Gtresonline la diseñadora, que ha asegurado además que la vivienda no es de obra nueva y que si no se ha ido antes del domicilio conyugal ha sido porque ha estado haciendo trámites. "No me iba a ir porque me lo dijera gente externa y ajena al matrimonio", ha añadido la colaboradora de Mediaset, sin desvelar en qué zona se encuentra su nuevo hohar, si cerca de Madrid o cerca de la casa del torero. "Por favor, todavía no descubráis dónde está. Eso sí, está más cerca que la de Sanlúcar", ha continuado bromeando la ganadora del Mediafest.

Ana María además ha explicado a los medios que a pesar de que hay muchas viviendas que le han gustado, la que ha encontrado es un hogar que se puede permitir pagar ella sola. "No podía sacar a mi hijo de donde vive para meterle en una jaula. Eso sí, si me ponen la pérgola que me tienen que poner hago una fiesta de inauguración", ha explicado la todavía mujer del torero, que también ha reveladdo que tiene "ganas" de vivir, de seguir hacia delante con su vida y de levantarse y afrontar el día. "La cabeza tiene que estar bien. Es el motor del cuerpo y de la vida", ha dicho.

Además, la colaboradora de Mediaset ha querido aclarar que en ningún momento pidió ayuda ni se reflejó en el acuerdo de divorcio que Ortega Cano la fuese ayudar con el alquiler de su nueva casa. "No es cierto. Nunca ha sido así", ha explicado tajante. Pero no solo eso, sobre los motivos por los que todavía el diestro no ha firmado los papeles todavía, Ana María también ha querido dejar claro que el torero no va a hacer nada en contra de su hijo José María. "No le va a quitar el pan de su boca y tiene que ser con las mismas condiciones que tiene actualmente. No hay ningún cambio porque sigue siendo su hijo y el mío. Nada más", ha revelado en el citado medio.

La diseñadora también ha dicho que no tiene prisa por firmar el acuerdo de divorcio y ha tendido una mano al torero: "Cada persona necesita su tiempo. Yo me he tomado el mío y ahora él el suyo, pero que todo sea por el bien del niño. Nosotros no hemos necesitado casi ni un abogado, pero esa figura ha tenido que estar porque alguien tiene que llevar ese papel a los juzgados", ha explicado Ana María.