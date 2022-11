La tajante opinión de Gema, hija de Ana Mariá Aldón, sobre la separación de su madre y Ortega Cano

Loading the player...

"Yo quiero que mi madre se separe y quiero que ella sea feliz. Yo personalmente con él nunca he tenido ningún conflicto, pero no me gusta el trato hacia mi madre y algunos desprecios que he visto". Con estas palabras aconsejaba Gema Aldón a su madre, hace unos meses, que se distanciara de Ortega Cano. Recientemente, Ana María Aldón y el diestro confirmaron su ruptura, asegurando que se trata de una decisión tomada por ambas partes. ¿Qué opina Gema Aldón de la situación entre la diseñadora y el torero ahora que su separación es un hecho? Ella misma ha manifestado de forma muy clara su punto de vista. Dale al play y escucha sus declaraciones.

