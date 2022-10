Ana María Aldón y Ortega Cano confirman su ruptura

Ana María Aldón ha confirmado lo que era un secreto a voces; su matrimonio con José Ortega Cano está totalmente roto. La colaboradora lo ha explicado en Fiesta haciendo gala de una serenidad envidiable a pesar de la complicada situación que atraviesa. “Sí, estamos en ello, estamos viendo cómo nos vamos a organizar. Ahora es el momento de hacerlo, y no cuando las cosas están en caliente”, así se confirmaba la noticia de su separación. “No quiero hacerle sentir mal o que piense ‘cuidado, que lo está contando todo’ No, no estoy contando ninguna cosa que sea fuera de lo normal”, explicaba Aldón, que ha dejado claro que “nunca se va a cerrar definitivamente” su relación con el diestro, ya que tienen un hijo en común. En ese sentido, no ha dudado en ensalzar el papel de su ex como padre: “Mi hijo no podía tener un padre mejor y estoy muy agradecida por lo que tenemos”.

La colaboradora contaba que ha tenido una conversación con Ortega Cano en la que han decidido que lo mejor era poner fin a su matrimonio. “La conversación ha sido tranquila, con respeto y muy bien porque los dos tenemos un objetivo común, que es lo más importante que tenemos en nuestras vidas y con lo que más cuidado hay que tener”, explicaba Ana María que cree que no va a haber problemas a la hora de firmar el divorcio, ya que ella no tiene intereses económicos como se ha rumoreado en algunos programas. “Nadie puede decir que yo quiera quedarme con la casa o en la casa, podría ser, pero no es verdad”, zanjaba la colaboradora intentando terminar de una vez por todas con esos rumores.

Aurelio Manzano hablaba por teléfono con Ortega Cano mientras Ana María confirmaba la ruptura de la pareja. Posteriormente, ha entrado a plató y se ha hecho eco de las palabras del diestro bajo la atenta mirada de la colaboradora. “El cariño y el amor nunca se pierden. Cuando yo quiero y me tratan bien, voy a morir. Pase lo que pase yo siempre tendré por Ana María un cariño especial”, leía textualmente el periodista provocando las lágrimas de emoción de la Ana María. “Me han encantado las palabras de él”, decía Ana María mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo. Aurelio explicaba que lo ha notado “triste”, pero que tenía claro que no podían seguir así.

La colaboradora también siente cariño por su exmarido, y ha aclarado que le confesó que siempre estaría ahí para él. “Le dije que no hay que asustarse porque yo voy a estar siempre que me necesite. Lo que haga falta. Nunca voy a privar a mi hijo de estar con su padre”, sentenciaba Ana María. Por el momento, todo apunta a un divorcio amistoso por el buen de su hijo, algo que los dos tienen muy claro a pesar del divorcio.