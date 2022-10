Tras las últimas polémicas familiares, Ortega Cano y Ana María Aldón reaparecen unidos junto a su hijo

La prolongada crisis entre José Ortega Cano y Ana María Aldón continúa dando qué hablar. Las polémicas en torno a ellos no cesan, sobre todo después de que la diseñadora confirmase, en una entrevista en directo, que su matrimonio estaba roto, que solo tenían una relación cordial, y que no hacían planes de pareja. A esto hay que sumarle las sonadísimas declaraciones que hizo el diestro en El programa de Ana Rosa, en las que pedía a su mujer que fueran "a por la niña! Una 'petición' que Ana María rechazaba al asegurar que el diestro no estaba enamorado de ella y que lo delataba la convivencia que tenían. Pero ahí no terminaba la cosa. En los últimos días aparecido otro testimonio, el de Patricia Donoso, quien asegura que el torero coqueteó con ella mientras Ana María estaba embarazada.

Lejos de entrar en conflicto y alejándose de las últimas polémicas, el matrimonio reaparecía en este sábado acompañando a su hijo, José María Jr, a un partido de fútbol, confirmando así que siguen haciendo vida en familia.

Los dos se han dejado ver juntos demostrando esa "convivencia tranquila" de la que hablaba Ana María Aldón semanas atrás. Aunque no hagan vida en pareja como tal, el matrimonio tiene claro que quieren hacer vida familiar "por el bien de nuestro hijo", tal y como señalaba la diseñadora en una de sus entrevistas. El torero y la colaboradora pasaban una mañana soleada y agradable en la ciudad deportiva donde jugaba su hijo. Sin embargo, al llegar al recinto ninguno quiso pronunciarse ante las preguntas de los reporteros, sobre todo por las últimas polémicas que giran en torno a ellos.

Eso sí, como si de una familia unida se tratase, tanto Ana María Aldón como Ortega Cano se mostraron sonrientes ante las cámaras que estaban esperando a las afueras del recinto. Es más, el marido de la diseñadora presumía del talento de su hijo y, orgulloso de él, comentaba a la prensa que había marcado "seis goles", mientras Ana María aseguraba que estaba "muy bien" tras pasar la mañana en familia. Ante esta aparente unión familiar, el pequeño de nueve años "ya se entera de todo", según desveló su madre en una entrevista, por lo que la pareja tiene que actuar con cierta normalidad y cordialidad entre ellos, a pesar de que la relación entre los dos esté completamente rota.

Esta reaparición en público -la última vez que se dejaron ver juntos fue a principios de octubre en otro partido de fútbol del pequeño de la casa- llega tras la polémica entrevista de José Ortega Cano con Ana Rosa Quintana, cuando hizo unas declaraciones virales que sorprendieron a muchos: "Mi semen es de fuerza... ¡Vamos a por la niña!". Una frase que avergonzó, incluso, al propio torero que acabó pidiendo disculpas: "Yo no hablo así". Ana María Aldón reaccionó ante estas palabras de su marido, asegurando que no eran declaraciones "de cariño. Lo entiendo más como un chiste malo. No lo reconocí en esas palabras, no es vocabulario de él. Creo que estaba muy nervioso y llegó un momento en el que se sintió que estaba con amigos", explicaba la propia diseñadora.