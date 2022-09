La petición de Ortega Cano a Ana María Aldón y su advertencia a Kiko Jiménez: 'Vas a acabar en la cárcel'

Continúa la polémica en torno al matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano. Y es que, hace tan solo unas horas que la diseñadora lanzaba un dardo envenenado, avisando que este domingo iba a hablar alto y claro: "Voy a hablar, tengo voz y tengo plataformas para hacerlo. No sabe nadie lo que voy a decir, lo sé yo", comentaba a los medios de comunicación. Tal es el revuelo que han causado sus palabras, que el torero ha roto de nuevo su silencio por estar en boca de todos, estallando sobre todo para desmentir las informaciones que había dado Kiko Jiménez respecto a un mensaje que le había enviado a Ana María. Aunque no se había desvelado el contenido del mismo, todo apunta a que se trata de la paternidad del hijo que tienen en común.

VER GALERÍA

¿Cómo afronta Ana María Aldón el reencuentro con José Ortega Cano?

Ortega Cano ha expresado que se encuentra "como se puede" por las polémicas familiares y ha ido más allá respondiendo muy enfadado a Kiko Jiménez sobre las informaciones que había vertido, asegurando que todo estaba en manos de sus abogados: "En cuanto escuché las manifestaciones de este individuo, lo puse en manos de un abogado de confianza. Todo lo que dijo es mentira, es falso, como el beso de Judas", arremetía contra él, entrando en directo por teléfono en Ya es verano y añadiendo que, "vive, desde hace años, de la falsedad y la mentira. No se puede especular algo que no es real y transformar algo sin pruebas ninguna, una falacia mentirosa. Se actuará en consecuencia de la justicia", estallaba sin poder pronunciar su nombre.

VER GALERÍA

José Ortega Cano responde: ¿Quiere arreglar las cosas con Ana María Aldón?

Además, el diestro ha reconocido no saber el contenido del mensaje que Kiko envió a su esposa, pero puede intuir de qué se trata. Ortega Cano ha continuado dando la cara y ha advertido a Kiko Jiménez acerca de lo que le puede ocurrir: "Aunque me tenga que empeñar todo, este tío va a ir a la cárcel", sentenciaba. El marido de Ana María Aldón ha confesado que lo están pasando muy mal: "Es muy facil echar por tierra la vida de toda una familia. No sé qué habré hecho malo en esta vida. Pero sí me está costando todo mucho. Y lo único que he hecho en mi vida es trabajar y darlo todo a la gente que se ha portado bien conmigo y que es buena persona. Nada más (...) Estamos sufriendo demasiado ya, que nos dejen vivir", confesaba cansado de tanta polémica.

VER GALERÍA

Ana María Aldón, 'pedaleando hacia nuevas etapas', responde a las últimas declaraciones de Ortega Cano

La advertencia a Ana María Aldón

Al ser preguntado por cómo se encontraba su relación sentimental con Ana María Aldón, el diestro ha contestado de forma tajante que no piensa "tocar el tema" y que "lo que tenga que ser será, pero no lo voy a publicar en la televisión ni en nada. Esto se queda en cosas de ella y yo". El propio Ortega Cano ha admitido que aún queda una conversación pendiente entre los dos y ha aprovechado para advertirle y hacerle una petición: "Hay que ser transparente en la vida y yo lo que pido es que ella sea transparente como yo la conozco", lanzaba el torero algo nervioso y dejando entrever su malestar por cómo se está sucediendo todo. Será este domingo cuando la colaboradora hable alto y claro acerca de la situación que están viviendo y hacer frente así a todas las polémicas en las que se ha visto envuelta.