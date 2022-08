¿Cómo afronta Ana María Aldón el reencuentro con José Ortega Cano?

La crisis entre Ana María Aldón y José Ortega Cano sigue en el punto de mira. Mientras que el diestro permanece en Madrid, donde se ha referido a las recientes declaraciones de su mujer en televisión asegurando que por supuesto quiere arreglar las cosas. Mientras, Ana María ha hecho una escapada a Costa Ballena, Cádiz, después de participar en el programa Ya es mediodía, donde reconoció que no hace vida en común con su marido. Tras esta breve visita a Madrid, la diseñadora sigue disfrutando de sus días en el sur, aunque dado que pronto comenzará el curso escolar es previsible que regrese pronto a la capital.

No tiene muchas ganas sin embargo de que comience la rutina como reconoció ella misma. "No me lo recuerdes" responde cuando le recuerdan que el final del verano está cerca. Después de unas semanas complicadas en las que se ha confirmado el delicado momento que atraviesa su matrimonio, responde contundente a cómo afronta el regreso a Madrid y, por tanto, el reencuentro con su marido. Llevará bien como asegura volver a la casa que comparte con el diestro. "Yo creo que sí, ¿no?" añade.

Sin planes en común

En el programa Ya es mediodía, Ana María reconocía que no hizo planes con su marido en las últimas semanas. "No comemos juntos... Uno sale, otro baja, entra el niño... Yo no he ido a la piscina, nunca me he metido en la piscina de Costa Ballena, pero él sí va con el niño, va con la bici, o voy yo. Hacemos una vida cordial, pero no hemos hecho planes juntos" comentó. "En Costa Ballena hay tres habitaciones y no dormimos juntos. Lo que no voy a ser es una hipócrita, el querer maquillar una cosa que es así. No pasa nada, estamos atravesando esto y lo estamos haciendo de la mejor manera por el bien de nuestro hijo" añadió.

En otra de sus intervenciones la diseñadora hablaba de manera clara sobre la situación de su matrimonio: "Estoy más enamorada de mí". Después de estas palabras, Ortega Cano optó por mantener silencio aunque poco después ha reconocido que quiere arreglar la situación con su mujer.