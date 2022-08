José Ortega Cano responde: ¿Quiere arreglar las cosas con Ana María Aldón?

Loading the player...

La crisis matrimonial entre Ana María Aldón y José Ortega Cano continúa acaparando titulares. La propia diseñadora confirmó que no están atravesando su mejor momento y añadió que ni siquiera hacen vida conjunta. "No comemos juntos... Uno sale, otro baja, entra el niño... Yo no he ido a la piscina, nunca me he metido en la piscina de Costa Ballena, pero él sí va con el niño, va con la bici, o voy yo. Hacemos una vida cordial, pero no hemos hecho planes juntos", declaró. Mientras tanto el diestro, en Madrid, ha respondido a la pregunta de si le gustaría arreglar las cosas con ella. Dale al play y no te lo pierdas.

