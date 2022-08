Ana María Aldón reaparece en plena crisis familiar: 'Va siendo hora de coger el toro por los cuernos'

Ana María Aldón ya está de vuelta y ha roto su silencio. Y es que, tras varias semanas fuera de los focos y en medio de unas vacaciones convulsas, debido a su ya conocida crisis matrimonial, la diseñadora regresa a Madrid con más fuerza que nunca. La mujer de José Ortega Cano se ha pronunciado acerca de cómo se encuentra actualmente, después de un tiempo en el que se ha mantenido alejada de las cámaras. Además, para más inri, el torero también se encuentra en su residencia habitual en la capital, donde ha sido captado entrando a su casa. Pero antes de que Ana María Aldón vuelva a sentarse en un plató de televisión, ha asegurado estar con "ilusión" y con "ganas" de afrontar lo que venga por delante.

VER GALERÍA

Ana María Aldón y José Ortega Cano se reencuentran en Costa Ballena

El matrimonio entre Ana María Aldón y José Ortega Cano se encuentra en una de las situaciones más delicadas y complicadas. A pesar del momento que están viviendo tanto el uno como el otro -la gaditana está recibiendo tratamiento psicológico tal y como ella desvelaba hace unas semanas, mientras que el torero se encuentra con problemas cardíacos y este panorama le está afectando a su salud-, la diseñadora, con un aire renovado, ha sacado fuerzas para explicar cómo está a nivel personal: "Me voy encontrando mas fuerte, con más ganas, con más ilusión, con ganas de tirar para adelante. Con fuerza", se sinceraba Ana María en Ya es verano. A la pregunta del millón de si siguen o no, Ana María respondía con tan solo una palabra: "Estamos". Algo que dejaba entrever que de momento las cosas se mantenían.

VER GALERÍA

Ana María Aldón responde a los rumores de separación: 'La realidad es nuestra'

Para la diseñadora, el parón que ha tenido durante este tiempo era muy necesario: "Tengo que deciros que no ha sido un respiro. Era una necesidad. No podía seguir adelante. Pero después de un tiempo y con tratamiento, medicos y poniéndole muchas ganas, me voy encontrando cada vez mas fuerte. Creo que va siendo momento de coger el toro por los cuernos y de lo poco que yo me he podido enterar, porque no estoy muy al tanto, pero sí hay cosas que te llegan y que son auténticas barbaridades", confesaba Ana María Aldón, añadiendo que ha habido cosas que le han "molestado" y le han "herido". Respecto a todo lo que se ha hablado sobre su relación en estas semanas, la gaditana ha sido contundente: "Parece que todo el mundo vive en casa y sabe lo que hay dentro, pero bueno, eso lo sabemos los dos", decía. Además, a esto se le ha añadido el haber estado alejada de la pantalla, algo que también le ha afectado: "Mi vida iba encaminada por la televisión y ahora dejarla de golpe también ha supuesto un bajón anímico añadido a cómo me encontraba", aseguraba.

VER GALERÍA

Ana María Aldón se rompe al hacer su confesión más dura: 'He tocado fondo'

La última vez que se vio a Ana María Aldón en televisión fue el pasado mes de julio, momento en el que se cancelaba el programa conducido por Emma García, Viva la vida. Era entonces cuando ella decidía retirarse temporalmente de la vida pública. Desde entonces, la diseñadora ha estado yendo y viniendo durante todo el verano de Andalucía a Madrid y viceversa, haciendo que aumentasen las dudas de si Ana María y Ortega Cano se habían separado.De hecho, la única vez que coincidieron este verano fue la semana pasada en Costa Ballena, aunque la pareja no se dejó ver en ningún momento juntos. Por el momento, la gaditana reaparecerá de nuevo largo y tendido en el mismo programa para el que va a empezar a colaborar a partir de este domingo, y en el que aclarará toda la polémica familiar en la que continúa envuelta.