José Ortega Cano y Ana María Aldón: los momentos clave de un matrimonio que podría estar a punto de romperse

El matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón pende de un hilo. Los rumores sobre un posible divorcio cobran cada vez más fuerza, de hecho, se baraja la posibilidad de que el anuncio se produzca en los próximos días. Por ahora, el torero y la diseñadora evitan pronunciarse. Él se encuentra en su casa de la costa gaditana y ella se ha dejado ver en el domicilio conyugal situado a las afueras de Madrid. La pareja ha vivido más de una crisis en sus diez años de relación, pero ahora sus diferencias parecen insalvables y el torero, según comentaron en Sálvame, estaría muy afectado por la supuesta deriva de su amor con Ana María. A la espera de ver cómo evolucionan los hechos, recordamos los momentos clave de su vida en común.

-El Palacio de Marivent: ¿cómo ha cambiado desde que la Familia Real se vestía a juego?

-El importante viaje de Tamara Falcó justo antes de estrenar su 'reality' de Netflix

Se conocieron en 2012 y ese mismo año, en septiembre, anunciaron que iban a ser padres. El 9 de febrero de 2013 llegó al mundo el pequeño José María, que llenó de ilusión a toda la familia. El bautizo del niño se celebró meses después, en junio; sin embargo, la felicidad de la pareja saltó por los aires el 8 de abril de 2014. Ese día el torero entró en prisión para cumplir su condena de dos años y medio por la muerte de Carlos Parra en un accidente de tráfico. Ana María estuvo al lado de Ortega Cano en esos momentos tan complicados.

En 2017, con el diestro fuera de la cárcel, la pareja anunció sus planes de boda en ¡HOLA!. "Ana es mi amor y la madre de mi hijo. Por eso quiero casarme. Espero que Dios me dé fuerzas para vivir todavía unos años bastante bien con ella, con el pequeño y con toda la familia", declaró Ortega Cano. Finalmente, se dieron el 'sí, quiero' el 30 de septiembre de 2018 en una boda a la que asistió Antonio David Flores con sus dos hijos, Rocío y David Flores. Rocío Carrasco, por su parte, no estuvo presente en la celebración. "La invitamos para que viniera con Fidel, pero no ha venido y respeto mucho su decisión. Si no ha venido, será porque no habrá podido", aseguró Ortega Cano en ¡HOLA!.

-Con Isa, Anabel y su tradicional gazpacho: así fue el cumpleaños de Isabel Pantoja en Cantora

Tras la boda el matrimonio se ha enfrentado unido a los problemas de salud del torero. Sufre problemas cardiacos desde hace años y en julio de 2021 tuvo que ser intervenido de nuevo para que los médicos le renovaran dos stent.

Ana María no ha soltado de la mano a su marido, pero últimamente sus apariciones televisivas dejaban entrever que la relación no se encontraba en su mejor momento. "He aguantado mucho y ha llegado un momento en el que no puedo más", dijo en el plató de Déjate querer. "Han pasado cosas que bajo ningún concepto voy a permitir que pasen más, no se lo voy a permitir a nadie, eso lo tengo muy claro. Que me humillen y lo permitan, faltas de respeto... Un matrimonio son dos, de toda la vida, y mi matrimonio ha consentido muchas cosas del ámbito familiar", añadió entre lágrimas.

La diseñadora no comparte ninguna foto con su marido desde el pasado 12 de abril. Desde entonces, la diseñadora vive volcada en su hijo pequeño. Su hija mayor, Gema Aldón, se ha sentado recientemente en un plató de televisión para dar su versión sobre la situación que atraviesa su madre dentro de la familia de Ortega Cano.