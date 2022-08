En Cantora con Isa y Anabel; su tradicional gazpacho y una tarta personalizada: así fue el cumpleaños de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja ha reaparecido tras su cumpleaños más amargo para dar las gracias por el cariño recibido. "Mi bella gente que me habéis escrito de muchas partes del mundo, muchísimas gracias por vuestras felicitaciones por mi cumpleaños", ha comenzado diciendo junto a una foto de archivo de uno de sus conciertos. "Imposible hacerlo de uno en uno y lo hago por aquí y por todo lo que me habéis deseado os doy las gracias de corazón. Siempre vuestra Isabel, que tengamos todos muchísima salud", ha finalizado. La cantante no ha dado ningún detalle de la celebración, que tuvo lugar el martes, 2 de agosto, en Cantora. Tan solo se sabe que pasó este día tan señalado con su círculo más cercano. Estuvo con su hermano Agustín, con su hija Isa, con su nieto Alberto y con Antonio Abad, su peluquero de confianza y gran amigo de Anabel Pantoja.

Ha sido Isa Pantoja la encargada de explicar cómo fue la celebración. Según ha contado en El programa del verano, los cumpleaños de su madre ya no son lo que eran, pero sí lo festejaron. Ella llegó a Cantora a la hora de comer, sobre las 15:30 horas y se marchó alrededor de las 19:00 horas. "Avisé de que iba a ir una hora antes de llegar. Mi madre no se esperaba que fuera y cuando me vio fue una sorpresa", ha contado a sus compañeros. "Estuvimos comiendo algunos familiares y amigos. Hubo gazpacho, lo hizo mi madre y estaba buenísimo", ha añadido.

Isa, que fue con su hijo Alberto, de ocho años, ha desvelado cómo se encontraba su madre. "Estaba bien, pero para ella su cumpleaños es como si fuera un día más, echando mucho de menos a mi abuela", ya que doña Ana falleció el pasado 29 de septiembre. Además, la colaboradora cree que la artista lamentó la ausencia de Kiko Rivera y el resto de sus nietos. "A mí no me ha hablado de mi hermano ni de mis sobrinos, pero supongo que les echaría de menos".

Anabel Pantoja, por su parte, llegó a Cantora a última hora del día, tal y como ha explicado Isa. Antes había estado visitando en Sevilla a sus padres, Mercedes Bernal y Bernardo Pantoja. Una vez en la finca, la concursante de Supervivientes publicó varios vídeos con Antonio Abad a su lado y disfrutó de un paseo por el campo. Cuando cayó la noche, la colaboradora compartió una foto de la tarta de cumpleaños de su tía, un pastel personalizado con imágenes de la cantante.

Es la primera vez que Isabel Pantoja cumple años sin su madre al lado, de ahí que la celebración haya sido un poco más triste. La artista se ha rodeado de su círculo más cercano mientras aumenta la tensión con Kiko Rivera e Irene Rosales. La relación con su hijo está rota desde 2020 y ahora se suman las duras declaraciones de la sevillana contra ella. Dejando a un lado los conflictos familiares, la cantante está muy ilusionada con sus próximos proyectos profesionales. Tras actuar en Argentina, Chila y Perú, "tiene un gira en América y está muy contenta", según ha confirmado Isa Pantoja. "Tiene ganas de empezar a cantar", ha asegurado.