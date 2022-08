Ana María Aldón confirma la 'crisis' en su matrimonio con Ortega Cano: 'Estoy más enamorada de mí'

Las vacaciones no le han sentado nada mal a Ana María Aldón. Tras casi un mes alejada de los focos y la vida pública, la diseñadora ha regresado del verano más guerrrera que nunca, y ha querido responder a cada una de las informaciones que se han vertido durante este tiempo sobre su matrimonio y las polémicas familiares. Entre ellas destaca la discusión con José Ortega Cano, en la que ha dejado entrever que habría sido Gloria Camila la fuente de que se filtrara lo ocurrido en el chalet familiar de Aldea del Fresno, el pasado 24 de julio. Además, ante la gran pregunta de la que se lleva especulando estos meses atrás sobre cómo está su matrimonio actualmente, Ana María Aldón ha contestado de forma clara: "Ahora mismo estoy más enamorada de mí", respondía con firmeza.

Después de varios meses en los que la gaditana no quería hacer ver que la pareja estaba en "crisis", por fin ha sido ella misma la que ha salido a escena para aclarar realmente su situación: "Los demás podrán hablar cuando nosotros, si llega el momento, tomamos una decisión, mientras que ese momento no llegue pues los demás lo único que pueden hacer es especular, pero eso trae que se hable continuamente de lo mismo", comenzaba explicando Ana María en Ya es verano. Además, la diseñadora ha reconocido que en ningún momento han hablado de la situación: "Nosotros no hemos hablado en ningún momento de separación, eso quiero dejarlo claro, no nos hemos sentado a hablar de separación ni de divorcio, crisis sí que hay, ¿y qué hacemos?", comentaba.

Lo que sí que ha recalcado la mujer de José Ortega Cano es que viven por y para su hijo, por lo que van a hacer todo lo posible para que no le afecte la situación: "Nosotros tenemos un hijo maravilloso y que tragaremos sapos si hace falta para evitar que el niño se contamine de nada, el niño tiene que seguir viendo a su madre y a su padre bien, y por él haremos lo que haya que hacer", se sinceraba la diseñadora", aseguraba, añadiendo que, "mi marido puede dejar un día de ser mi marido, pero nunca va a dejar de ser el padre de mi hijo. Es un vínculo que tiene con mi hijo y eso es de por vida", afirmaba con contundencia. En cualquier caso, Ana María Aldón no desmiente ni confirma que siga enamorada de Ortega Cano y dice lo siguiente: "Ahora mismo estoy más enamorada de mí. Perdonadme si es egoismo", admitiendo que había pasado mucho tiempo dedicada a su familia y que había llegado a un punto en que tenía que cuidarse a sí misma.

¿La relación entre Gloria Camila y Ana María está rota?

En referencia a la relación que mantiene con Gloria Camila, la diseñadora no se moja, pero sí que ha asegurado que el matrimonio es de dos y que ella "no tiene ningún peso": "Yo, igual que dice ella, no os puedo responder a lo que siento por ella, pero sí que os digo que rencor no siento, no es que haya pasado una cosa grave, es que han pasado cosas que no se deben permitir ni por su parte ni por la mía", indicaba. "Lo que pueda pasar con su hija o con la mía se tiene que mantener al margen y cuando no se matiene pasan cosas", comentaba Ana María. En esta línea, ha querido comentar las palabras que vertió su hija sobre la familia de Ortega Cano: "Mi hija es humana y ha cometido errores, pero es mi hija y yo no la voy a lapidar, yo hubiera preferido que se hubiera mantenido al margen de todo esto porque ella habla desde el desconocimiento, porque hay muchísimas cosas que yo no le cuento a mi hija", explicaba. Por último, la gaditana ha querido aclarar si su situación económica se vería alterada por una separación: "Económicamente no me hace falta sentirme preparada para ningún divorcio", zanjaba.