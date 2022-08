Gloria Camila habla de la situación familiar y de su supuesta discusión con Ana María Aldón

Gloria Camila, que ha decidido hacer las maletas en plena tormenta familiar para participar en Pesadilla en el paraíso, ha hablado por primera vez sobre la conversación que tuvo con Ana María Aldón. Hace unos días que desde varios medios de comunicación explicaron que la hija de Rocío Jurado y la mujer de Orte Cano habían protagonizado un enfrentamiento en el chalet familiar de Aldea del Fresno, un momento que pudieron ver y escuchar algunos vecinos. Y aunque la colaboradora de Mediaset ha dicho varias veces que no quiere formar parte de estas polémicas y que quiere mantenerse al margen, ha asegurado que las "cosas con Ana María siguen igual", refiriéndose a que entre ellas no habido ningúin tipo de acercamiento después de la disputa, "Por por mi parte sigue todo tal y como estaba, se ha dicho que hemos coincido en Costa Ballena pero no es verdad", ha expresado Gloria.

Las claves del conflicto que mantienen Ana María Aldón y Gloria Camila

La hija de Ortega Cano ha explicado que en Costa Ballena fue a recoger a su padre y que se quedó en el coche, motivo por el que no coincidió con la modista en ningún momento. "No ha habido acercamiento, no hay nada entre nosotras. Es falso que haya habido una discusión entre Ana María y yo en el jardín. Recogí a mi padre en la estación y nos fuimos para su casa, pero lo único que os voy a decir sobre el tema es que son cosas que pasan en la intimidad de una casa y que nadie tiene por qué saber", ha dicho Gloria Camila, que además ha dejado claro que Suso (colaboradora de Viva la vida y exconcursante de Gran Hermano), que hace unos días contó que había entrado asustado en la propiedad del torero por los gritos que escuchó en la supuesta discusión pensando que pasaba algo grave, no estuvo ni media hora allí, "estuvo apenas cinco minutos y no llegó ni a entrar".

"No solo se asustó Ana María cuando llegó a casa y nos vio allí, yo también me asusté porque era de noche y no les esperaba, pero lo que está contando Suso por ahí no es verdad. No sé si habrá algo grabado sobre lo que ocurrió esa noche, pero me parece de mala educación escuchar las conversaciones ajenas que se tienen en la intimidad de una casa, aunque ya os digo que a mí no me preocupa nada de lo que pueda salir en esa supuesta grabación", ha dicho tajante Gloria Camila, que también ha explicado que la supuesta disputa no fue tan importante como se está diciendo y que fue como otra cualquiera que pudiera ocurrir en otras familias.

Gloria Camila responde de manera contundente a las declaraciones de Gema Aldón

"No he dicho que hubiera ninguna discusión, solo que yo en mi casa puedo alzar la voz cuando me de la gana. Y yo no falto al respeto ni a nadie ni nada", ha añadido la hija de la cantante, que tiene claro que ella puede "debatir y hablar un poco más alto" pero no protagonizar un "grave enfrentamiento". Además, Gloria ha querido echar una mano a su padre después de las imágenes en las que el torero se enfrentaba a un reportero y ha dicho que el torero no puede vivir así los siete días a la semana porque está "muy al límite de nervios".