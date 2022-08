Ana María Aldón aclara lo que ocurrió en la discusión que mantuvo con José Ortega Cano y Gloria Camila

Ana María Aldón ha regresado de las vacaciones con más fuerza que nunca. La mujer de José Ortega Cano ha vuelto con mucha "ilusión", tal y como revelaba este sábado, pero sobre todo con muchas ganas de contestar a todas las informaciones que se han vertido durante este mes, en el que la diseñadora ha estado de vacaciones y se ha mantenido al margen de todos los focos y de la vida pública. Con firmeza y rotundidad, la gaditana ha respondido a todos los que han hablado sobre su situación personal en estas últimas semanas. La protagonista ha querido hacer especial hincapié en la famosa polémica con Gloria Camila en el chalet familiar de Aldea del Fresno, aquel 24 de julio, de la que tanto se ha hablado y de la que tantas versiones se han dado.

La gaditana ha contado su versión de lo sucedido dentro de su residencia familiar y ha asegurado que lo que contaba Isabel Rábago era bastante acertado: "Bastante acertada y cercana a lo que pudo ocurrir. Pero de mi boca no es. Está muy bien informada", recalcaba Ana María. En concreto, la periodista explicaba que eran la diseñadora y el diestro quienes mantenían una conversación en la que se empieza a elevar la voz y es Gloria Camila quien interviene. Sin embargo, la que fuera colaboradora de Viva la vida ha dejado entrever, pero sin señalar a nadie en concreto, que quien habría filtrado la discusión es Gloria Camila: "De mí no es, de mi marido tampoco, no habla con ella. Supongo que será de la otra persona que estaba allí. Me imagino que sí", incidía la protagonista, en su reaparición en televisión en el porgrama del que va a formar parte como colaboradora desde este domingo, en Ya es verano.

La diseñadora ha explicado lo que pasó ese día, en el que ella no se esperaba ni por asomo volver a su casa de trabajar y encontrarse a su marido allí con su hija Gloria Camila, puesto que el diestro se encontraba esa misma mañana en Costa Ballena. Lo primero que ha querido aclarar es que es ella la que se va de la discusión: "Mi marido no es el que se quita del medio, salgo yo". Ella llegaba a la vivienda acompañada de Suso Álvarez y otra persona, y cuenta que se asustó cuando vio las puertas abiertas, porque se pensó que habían entrado a robar. Incluso el propio exconcursante de Gran Hermano cogió un palo para enfrentarse a quien estuviese dentro. Más allá del susto de Ana María Aldón, ha afirmado que era cierto lo que decía la hija del torero sobre la ubicación de lo sucedido: "Lo que dice Gloria es cierto, no fue en el jardín de la casa", contaba.

En este caso, la mujer del diestro no ha querido entrar en más detalles a contar la discusión que hubo dentro de la casa porque pertenece a la intimidad de su familia: "Lo que cuenta Isabel ocurre en mi habitación, no en el jardín. Estábamos tres personas. Mi marido y yo, luego vino Gloria. No hace falta que me desmientan porque había tres personas y estábamos en mi dormitorio, donde yo duermo. No hay habitaciones colindantes, de ahí a la calle hay un buen trozo. Es imposible que se escuche fuera", respondiendo a que ni siquiera la amiga de Gloria Camila, que se encontraba en esos momentos en la cocina.

¿Qué ocurrió al final de la discusión?

Ante la situación que se produjo en su día, Ana María Aldón ha desvelado que se marchó porque por aquel entonces no pasaba por su mejor etapa: "Yo estaba en una situación muy especial, porque además no me encuentro como ahora, que me encuentro súper fuerte. Y pasaba de la tristeza más profunda a la ira, y era muy difícil de equilibrar las emociones", confesaba Ana María. Lo que optó por hacer en ese momento fue irse directa a un supermercado de San Sebastián de los Reyes para calmarse y comprar algo: "Luego volví a la casa, pero no subo. Me quedo abajo. En la casa seguían Ortega, Gloria y una amiga. Hablo con la amiga. No es mi marido quién se va".