José Ortega Cano y Ana María Aldón: los últimos pasos de un matrimonio que sigue en el punto de mira

El matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue en boca de todo el mundo a pesar del silencio de sus protagonistas. Las últimas informaciones mantienen que su decisión de separarse es firme y que la diseñadora podría anunciarlo próximamente. Además, aseguran que Ana María llevaría más de un año buscando un nuevo hogar en Madrid, ya que su intención, en caso de confirmarse la ruptura, no sería quedarse en el domicilio conyugal de la exclusiva urbanización Fuente del Fresno. Eso sí, no querría marcharse muy lejos de allí para no interferir en la vida de su hijo José María, que está matriculado en un colegio cercano. Por eso, habría estado mirando casas en esa zona, aunque también se habría interesado por el barrio de Salamanca y Valdebebas, según comentaron en Sálvame.

Por ahora, Ana María continúa en el domicilio familiar. Ha sido vista entrando y saliendo recientemente de la propiedad. Desde El programa del verano señalan que la diseñadora no tendría intención de conceder una entrevista para hablar sobre su supuesta separación y que ayer por la tarde estuvo fuera de casa para no coincidir físicamente con su todavía marido, que ya se encuentra en Madrid después de su estancia en Costa Ballena, Cádiz.

Ortega Cano, por su parte, fue visto cerca de la plaza de toros de Las Ventas y se mostró muy molesto con las informaciones que aseguran que se encuentra devastado y en tratamiento psicológico por lo que estaría ocurriendo en su matrimonio. "¡Pero tú me ves la cara! ¡Mírame la cara como la tengo!", exclamó en declaraciones a Europa Press. Una vez más, el diestro apeló a la calma: "¡Que me dejes tranquilo!". En estos momentos, Ortega Cano está centrado en su trabajo de apoderado. Representa al novillero Álvaro Burdiel y este domingo, 7 de agosto, estará con él en la plaza de toros de la localidad francesa de Soustons.

Los rumores de separación del matrimonio comenzaron a sonar con fuerza a mediados de julio. El torero, visiblemente molesto, negó que tuviera problemas con Ana María. "Estoy solo en casa, pero me llevo con mi mujer fantásticamente. Ella está en Andalucía y pronto estaremos juntos. No hay crisis ni nada", dijo entonces. La diseñadora, en cambio, reconoció que no sabía el rumbo que iba a tomar su vida. "En estos días no he pensado en separarme, he pensado en recuperarme y luego que tenga lo que tenga que venir, no sé qué voy a hacer. Mi marido no va a cambiar", reflexionó en el programa de Toñi Moreno. "Para mí habría sido muy importante que él hubiese dicho que 'esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no'. Es lo que pido yo a mi familia de él", confesó entre lágrimas.