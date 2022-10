José Ortega Cano responde con dureza a Rocío Carrasco: 'Ha retorcido la verdad'

Mientras que el tono que ha utilizado José Ortega Cano al referirse a su matrimonio con Ana María Aldón ha sido suave y conciliador, su intervención en el programa de Ana Rosa Quintana no ha comenzado de la misma manera. Antes de hablar de su matrimonio, el diestro ha respondido a los comentarios sobre su relación con Rocío Jurado que ha hecho su hija Rocío Carrasco en su docuserie El nombre de Rocío. Aunque le han dolido mucho las cosas que ha contado la hija de la artista sobre su historia de amor, Ortega Cano apunta que todavía se preocupa por Rocío. “En el fondo, a pesar de esas palabras que he oído de Rocío Carrasco, me preocupan su vida y las cosas que hace" dijo, añadiendo que duda de que esté bien aconsejada.

A continuación leyó unas palabras que llevaba escritas para "contar toda la realidad respetando la verdad", dijo. "Durante más de doce años estuvimos juntos Rocío Jurado y yo y nos profesamos un amor incondicional. Nuestra relación estuvo guiada por el cariño mutuo y recíproco. Los últimos tiempos Rocío Carrasco ha vertido continuas infamias y descalificaciones, ha retorcido la verdad. Esta conducta llena de vileza y odio solo puede tener una respuesta judicial. He dado instrucciones a mis abogados para que actúen en consecuencia en el momento en que lo consideren oportuno” recalcó sobre cuál va a ser la reacción a las cuestiones de las que ha hablado la hija de la artista.

Se refirió entonces a cómo era Rocío Jurado, el recuerdo que él tiene de la mujer y la artista, de su personalidad y su carácter. “Era una mujer artista, pero muy inteligente, no se dejaba llevar por cualquiera ni por cualquier cosa. Yo era un hombre de los pies a la cabeza y lo sigo siendo” dijo rotundo. Destacó entonces el amor y vinculación que tenía la intérprete de Como una ola con su familia. “Ella era única e irrepetible una mujer excepcional, unida a los suyos. No se puede comprender lo que está haciendo Rocío Carrasco” apuntó, añadiendo que la artista estaría disgustada. “Estoy convencido de que estará sufriendo y muy dolida”. Y concluyó con dureza: “La verdad a veces permanece en silencio, pero el tiempo reivindicará toda la verdad”. Ha dejado claro durante la entrevista que nunca pensó en separarse de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco dijo que su madre quería separarse

Rocío Carrasco ha calificado la relación de la pareja como "tóxica" y ha dicho que su madre no era feliz junto al diestro por lo que su intención era separarse. Ha contado además cuál era el comportamiento del torero, al que reprochaba su poca generosidad con las cosas materiales, mientras su madre estaba ingresada en Houston siguiendo el tratamiento. “Cuando mi madre estaba ingresada, él estaba como ausente, desaparecía. Una vez me lo encontré tumbado en una hilera de sillas en el hospital. Le dije que mi madre le estaba buscando, que qué hacía", dijo Rocío Carrasco que contó cómo respondió el torero según su versión: “¿Tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer cuando tú estás matando a tu madre?”. Ha relatado también Rocío Carrasco en la docuserie uno de los desencuentros que tuvo su marido Fidel Albiac con el diestro.

José Ortega Cano se sentó en El programa de Ana Rosa para referirse además por fin (en los últimos meses no ha querido hacerlo) a los comentarios y especulaciones sobre su matrimonio con Ana María Aldón, a la que dedicó una tierna declaración de amor. Desmintió además que haya comenzado los trámites para divorciarse.