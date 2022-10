El claro mensaje de José Ortega Cano a su mujer, Ana María Aldón: 'Te amo, vamos a querernos y juntarnos'

Más claro que nunca. José Ortega Cano ha despejado todas las dudas acerca de su situación personal y en qué punto se encuentra su matrimonio con Ana María Aldón, una cuestión a la que no ha querido referirse en los últimos meses (a excepción de algunas breves respuestas). El diestro, que se ha confesado cansado de los rumores y comentarios, ha roto su silencio para hablar abiertamente de su relación, solo un día después de que su mujer no pudiera contener las lágrimas al referirse a un posible divorcio en el programa Fiesta. "Con respecto a esta cuestión, me gustaría estar tranquilo porque yo sufro mucho" dijo en relación a su situación sentimental sentado con Ana Rosa Quintana. Se refería la periodista a las declaraciones que hizo acerca de Rocío Jurado, que habrían provocado el malestar de Ana María. "Si he mentado a Rocío Jurado ha sido porque soy persona y he vivido con ella y a Ana María la quiero muchísimo, pero cada una tiene su parcela". Sobre su situación con la diseñadora, dijo: "No la sé yo tampoco. Ella no se comunica conmigo, hablamos poco". Rotundo dijo que no ha pensado en la separación. "He consultado abogados, pero no para la separación".

Convencido dijo que cree que ella no está enamorada ya de él, mientras que él, sí lo está. "La familia ha podido afectar, pero es que yo soy muy de mi familia y también con la de ellos" dijo. "Daría cualquier cosa para que nosotros continuáramos como pareja, haciendo una vida normal, ella con su trabajo y yo con el mío. No me encuentro bien si no es así. Depende de los dos" apuntó el diestro. "Le he preguntado a Ana María que quiere, pero no se define mucho. Ella también me ha preguntado si tenía una abogada para esto y no la tengo". Dijo Ortega Cano que a la vida le pide ahora paz: "Pido paz para las familias, amor para todos". "¡Vamos a por la niña!" dijo espontáneo en un mensaje dedicado directamente a su mujer Ana María. "Te mando todo mi cariño, te amo, vamos a juntarnos y querernos".

Ana María Aldón se sentaba este fin de semana en el programa de Emma García para contar que escuchó las especulaciones acerca de que su marido habría puesto en marcha el divorcio en televisión, y que él no le ha dicho nada sobre el tema abiertamente. Desconcertada, aseguró que lo único que ella sabe es que “hay una abogada, no es su abogado de confianza, que le asesora públicamente”. Sin embargo, dijo que desconoce si el torero se ha informado a fondo sobre un posible divorcio. “A mí eso no me ha llegado, no me ha llegado esa información ni me han presentado nada”, explicaba Ana María visiblemente incómoda. “Él es el dueño de su vida y comunica las decisiones cuando cree que tiene que hacerlo”, explicaba acerca de las declaraciones que estaban previstas para hoy del torero.

El matrimonio lleva varios meses en una situación muy delicada de la que la diseñadora ha hablado en diversas ocasiones. Pasaron algunas semanas separados en verano y tras comenzar de nuevo el curso escolar, en el que acompañaron los dos a su hijo José María, volvieron a reunirse en su residencia madrileña. A pesar de que siguen compartiendo casa, Ana María dejó claro hace unos días que “no hacen vida de pareja”. “Hemos tenido conversaciones, hay cordialidad, respeto, cariño y un hijo maravilloso. Por eso lo vamos a hacer todo” dijo en el programa en el que colabora.

“Todo es acostumbrarse, era imposible seguir así. No hacemos planes de pareja, pero sí con nuestro hijo. Vamos juntos a verlo y si no podemos ir juntos, iremos aunque cada uno vaya por su cuenta” dijo. Explicaba además cómo afrontan su día a día. “Vivimos bajo el mismo techo, estamos con nuestro hijo, pero cada uno lleva su vida. Él lleva sus asuntos, cuando tenemos que estar en casa con cariño, respeto, educación… Le veo bien” comentaba. La diseñadora respondió que no a la pregunta de si el diestro ha hecho algún movimiento para reconquistarla. “No, a lo que tú te refieres es otra cosa que no hay. Buenos días, buenas noches, me voy a hacer un recado… somos cuatro personas en casa, comemos y cenamos juntos”.