La semana pasada fue su cuarto aniversario de boda Ana María Aldón confirma cuál es su situación actual con Ortega Cano: 'No hacemos planes de pareja' La diseñadora ha explicado que siguen conviviendo con 'cordialidad y respeto' y que cada uno hace su vida

Han pasado cuatro años desde que José Ortega Cano y Ana María Aldón celebraron su boda, una fecha que en este 2022 está marcada por la delicada situación que atraviesa el matrimonio. Precisamente la diseñadora se sinceró acerca de cómo es ahora la relación con su marido, con quien ha reaparecido este fin de semana públicamente en un partido de fútbol de su hijo José, de 9 años, tras cuatro meses sin que se les viera juntos. “Hemos tenido conversaciones, hay cordialidad, respeto, cariño y un hijo maravilloso. Por eso lo vamos a hacer todo” comentó Ana María en el nuevo programa de Emma García, Fiesta. La presentadora apuntaba que, aunque están viviendo en la misma casa, no lo hacen como pareja, a lo que Ana María respondió: “Todo es acostumbrarse, era imposible seguir así. No hacemos planes de pareja, pero sí con nuestro hijo. Vamos juntos a verlo y si no podemos ir juntos, iremos aunque cada uno vaya por su cuenta”.

Explicó además Ana María cómo afrontan su día a día. “Vivimos bajo el mismo techo, estamos con nuestro hijo, pero cada uno lleva su vida. Él lleva sus asuntos, cuando tenemos que estar en casa con cariño, respeto, educación… Le veo bien” comentó. La diseñadora respondió que no a la pregunta de si el diestro ha hecho algún movimiento para reconquistarla. “No, a lo que tú te refieres es otra cosa que no hay. Buenos días, buenas noches, me voy a hacer un recado… somos cuatro personas en casa, comemos y cenamos juntos”. Después de una etapa muy delicada en cuanto a su estado anímico, Ana María se encuentra mejor tras haberse puesto en manos de especialistas.

En los últimos meses su situación personal ha sido abordada en diversas entrevistas por su hija Gema, que ha sido uno de sus grandes apoyos cuando no se encontraba bien. “Ella ha estado a mi lado, me hacía la comida, compraba… todo, yo me convertí en un zombi” dijo la diseñadora. Reconoció que, tras escuchar muchas de las cosas que se dijeron sobre ella, Gema no pudo guardar silencio por más tiempo. “No siempre ha dicho lo que ha pensado y eso que muchas veces se ha mordido la lengua y explotó. Tenía la necesidad de decir basta. Yo le digo 'entiendo que te duela, son muchas las cosas que dicen de mí'” explicó. Reiteró Ana María que aunque pueden estar en desacuerdo en algunas situaciones, debe respetar sus opiniones. Después de haber hecho estas declaraciones, Ana María puntualizó que en ningún momento había hablado de ruptura oficial con el diestro.

Han pasado cuatro años desde su boda

La pareja acaba de cumplir cuatro años de matrimonio en medio de una fuerte crisis que se remontaría a la pasada primavera. El 30 de septiembre de 2018 se daban el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia que tuvo lugar en Sanlúcar de Barrameda, un día en el que el torero y la diseñadora estaban emocionados y se mostraban muy enamorados. Los comentarios de la diseñadora estas últimas semanas ponían de manifiesto que su situación estaba lejos de aquella imagen feliz. A finales del pasado agosto reconocía que su matrimonio no estaba en el mejor momento. “Nosotros no hemos hablado en ningún momento de separación, eso quiero dejarlo claro, no nos hemos sentado a hablar de separación ni de divorcio, crisis sí que hay, ¿y qué hacemos?” decía.

Desde entonces se sucedieron los comentarios en programas de televisión como Ya es verano, en los que trataban de rebajar la tensión que existe entre ellos. “Le pido perdón” decía Ana María después de que el diestro se confesara molesto con ella por hablar de su vida personal. "A mí me gustaría poner las cosas en un equilibrio: ni nadie es muy malo ni nadie es muy bueno, sino que todos somos lo que Dios quiere, regular. Vamos a dejarlo en un término medio” apuntaba. Ahora mismo estoy más enamorada de mí. Perdonadme si es egoísmo" añadía.