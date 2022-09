Gema Aldón, rotunda, sentencia la relación de Ana María y Ortega Cano: 'Quiero que mi madre se separe'

Gema Aldón vuelve a estar en el punto de mira. Y es que, la hija de Ana María Aldón se ha metido otra vez en el ojo del huracán y ha saltado a escena de la forma más sincera posible. La joven se ha mostrado muy rotunda a la hora de hablar de la crisis sentimental por la que pasan su progenitora y José Ortega Cano. Sobre todo después de las declaraciones vertidas por el torero en estas últimas semanas, en las que no ha parado de dar su opinión acerca de la situación que está viviendo la pareja. Ahora, le ha tocado el turno a la hija de la diseñadora, quien ha aconsejado a su madre que dé un paso adelante y se separe cuanto antes del diestro.

La joven de 22 años se ha mostrado contraria a la actitud que está adoptando Ana María Aldón con la relación y ha confesado el consejo que le ha dado a su madre: "Yo quiero que mi madre se separe y quiero que ella sea feliz. Yo personalmente con él nunca he tenido ningún conflicto, pero no me gusta el trato hacia mi madre y algunos desprecios que he visto", respondía con total sinceridad Gema Aldón a las preguntas del polígrafo en el Deluxe. "Le he aconsejado a mi madre que se separa de Ortega Cano", aseguraba. Además, la joven ha explicado que no entiende el motivo que le hace continuar con el matrimonio: "No sé lo que le ata. En mi mente no cabe lo que le están haciendo y que ella siga allí. Yo quiero que esté conmigo y con mi hermano". En varias ocasiones, Gema ha señalado que ella lo que quiere es ver bien a su madre y que se "merece ser la mujer más feliz del mundo".

Esta vez, Gema Aldón ha criticado duramente la actitud de José Ortega Cano con su madre: "Yo he visto cómo José Ortega Cano entraba en un programa para decir que la mujer de su vida era Rocío Jurado. A mí eso no me sentó bien. Eso es menospreciar a una persona. Su modus operandi es defenderse primero él", decía la joven, confesando que le duelen mucho los continuos desprecios que ha visto hacia su madre, la persona más importante de su vida: "Yo tengo resquemor. Es mi madre y me duele. Ella me ha parido. No me gustan los feos que le hace". Al igual que su madre, Gema Aldón ha también ha reprochado al torero que no diese la cara por su mujer frente a su familia, y ha dicho que "no se atreve a pararles los pies".

En cuanto a su relación con Gloria Camila, Gema Aldón tiene claro que no se arrepiente de haberle llamado en su día, "pedazo de cerda", ya que, según ella, "era lo más bonito que le podía decir" en ese momento. Además, sin pelos en la lengua, la hija de Ana María ha afirmado haber oído a la hija del diestro calificar a Rocío Carrasco de "mala madre", entre "otras cosas": "A Ortega Cano nunca le he escuchado decir algo malo", aclaraba. A pesar de que el matrimonio entre el torero y la diseñadora continúa tambaleándose, lo que es seguro es que la relación entre Gloria Camila y Gema Aldón es nula y entre ellas no han parado de crecer las diferencias en las últimas semanas.