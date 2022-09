Ortega Cano y Ana María Aldón mantienen una tensa conversación en directo sobre su situación matrimonial

Continúa el culebrón entre Ana María Aldón y José Ortega Cano. El tema del que ha dado que hablar durante todo el verano sigue su curso. Y es que, si hasta hace unos días era el torero el que se mostraba molesto por las últimas declaraciones de la diseñadora acerca de la convivencia que estaban manteniendo -"me parece muy fuerte que tenga que decir esas cosas de su marido"-, ahora ha sido la propia colaboradora de televisión la que ha reaccionado sorprendida, tras ver cómo le había sentado al diestro que hubiese contado que dormían separados: "Le pido perdón", ha dicho en Ya es verano. Sin embargo, la situación ha ido más allá y ha sido el propio Ortega Cano quien ha entrado en directo para lanzar un mensaje conciliador.

Algo nervioso, el torero ha comenzado diciendo que no era plato de buen gusto "tener que hablar continuamente". "A mí me gustaría poner las cosas en un equilibrio: ni nadie es muy malo ni nadie es muy bueno, sino que todos somos lo que Dios quiere, regular. Vamos a dejarlo en un término medio", lanzaba el diestro, ante la confirmación con la cabeza de Ana María Aldón. "Entre familia tenemos que llevarnos lo mejor posible, no hay otra solución. La familia de ella, la familia mía, la familia de ella con mi hija, con su hija... igualmente digo que no haya mal rollo porque la vida es muy corta y todo se acaba. No merece la pena que en una casa como esta estemos cada uno por un lado. Cuando ella dice que las cosas van bien... no van tan bien cuando no hay un diálogo entre ella y yo. Ya tengo muchos años, he pasado mucho y me gustaría estar lo más tranquilo posible y que no haya estos momentos", aseveraba Ortega Cano. Unas palabras que estaban calando en Ana María, quien ponía cara de circunstancia al escucharle.

Lo que José Ortega Cano pedía en la llamada era tener una "buena convivencia" para volver a ser "una familia ordenada" y no "desordenada" que es lo que hay en estos momentos, según el torero, que le gutaría que "pegáramos un giro de 180 grados, sin forzar a nadie". Mientras Ana María Aldón intentaba mantener la compostura sin gesticular -escuchando atentamente-, el padre de Gloria Camila continuaba hablando sobre la situación: "Que pongamos todos de nuestra parte porque creo que la cosa se está saliendo de madre y no debemos seguir así. Debemos ser una familia. No hace falta que sea uno un ángel sino que haya palabras que convenzan a los demás y buena armonía entre nosotros", recalcaba. Era el turno de la diseñadora que afirmaba estar de acuerdo en las declaraciones que vertía su marido. A lo que Ortega Cano respondía que eran los dos los que tenían la culpa: "Tenemos que ponernos las pilas y tenemos que tener ese diálogo que nos hace falta. La vida es muy corta y tenemos que templarnos".

Por su parte, Ana María ha dejado claro que el matrimonio es de dos y lo que parece es que en su casa hay mucha más gente. A esto, Ortega Cano ha contestado que ve ahora a su mujer muy negativa y que a él lo que le gusta es que la casa esté llena. Ante la pregunta del millón de si el torero seguía enamorado o no de su mujer, el padre de Gloria Camila ha afirmado: "Sigo enamorado de mi mujer". Aunque Ana María se reservaba su respuesta para fuera de la televisión, contestaba de manera contundente, alegando cosas del pasado: "A mí no se me olvidan muchas cosas que han pasado. Tiene que haber una comunicación y la habrá", sentenciaba la colaboradora andaluza.

En cuanto a Gloria Camila, el diestro ha asegurado que lo ideal sería que hubiese un acercamiento por ambas partes: "Ahora cuando Gloria vuelva trataremos de que haya, como tiene que haber en las familias, sintonía, buen ánimo, que nos llevemos lo mejor posible, porque en definitiva salimos perdiendo todos", decía, añadiendo que no hacía falta que hubiese "milagros", pero "sí poner cada uno de su parte y tratar de llevar una vida lo más tranquila posible". "No digo que a lo mejor haya una relación estrecha porque ya son mayores la una como la otra. Tú puedes aconsejar y después que hagan lo que consideren. Pero si sale bien, mejor", finalizaba Ortega Cano sobre la relación que hay en estos momentos entre su hija y su mujer.

Ana María Aldón y José Ortega Cano se reencuentran en Costa Ballena

El perdón de Ana María a Ortega Cano

La crisis matrimonial de Ana María Aldón y José Ortega Cano sigue su travesía por el desierto. La colaboradora no se esconde ya del momento tan difícil que están atravesando y ha reaccionado al malestar de su marido: "A mí me han parecido fuertes muchísimas cosas. Yo no sé a qué se refiere exactamente. Yo no ataco a mi marido. Él es una bellísima persona. Estoy cansada de decirlo", comentaba una vez más la andaluza. "Si le ha molestado yo le pido perdón", decía, asegurando que luego cuando llegase a casa iba a disculparse con él. "Nunca lo he hecho con ninguna intencionalidad. Sin darme cuenta, posiblemente, le he hecho daño. Es una cosa obvia. Llevamos meses así y es una realidad. Si tanto le ha molestado le pido perdón. No vengo aquí a hablar mal de él y no me gusta que se hable mal", explicaba la colaboradora, recordando y haciendo referencia a la innumerables veces que el diestro le ha tenido que pedir disculpas, "yo, como él tantas veces me ha pedido perdón, pues se lo pido yo".

Ante esta complicada situación en la que se encuentra la relación de Ana María Aldón con su marido, la diseñadora se ha sincerado: "Yo también quiero a mi marido y no vengo aquí a hacerle daño. Eso no quita que para defenderle a él, me tengan que vapulear a mí", comentaba molesta. La mujer del torero ha contado que realmente Ortega Cano es con la persona que menos problemas ha tenido: "Prácticamente no tengo problemas, son cosas de cualquier pareja. Pero cuando han entrado en discordia terceras personas con intención de hacer daño, ahí yo no puedo hacer nada. Yo llevo muchos años capeando temporales y llega un momento en el que no. No voy a cambiar a nadie", decía, y añadía que ella no le pedía a nadie que "cambie por mí. No espero nada, tampoco que luche por el matrimonio. Solo espero sanarme y recuperarme", explicaba la colaboradora. Ante la pregunta de qué debe hacer su marido para encarrilar la complicada situación, su respuesta ha sido contundente: "A veces es mejor irse y hacer falta, a estar y no significar nada", sentenciaba.