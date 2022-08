Las claves para entender qué ocurre entre Ana María Aldón y su cuñada Conchi Ortega

No está siendo un verano fácil para Ana María Aldón. Además de sus problemas de salud mental, de los que ella misma ha hablado, su matrimonio con José Ortega Cano no atraviesa un buen momento y ambos hacen vidas separadas aunque siempre manteniendo la cordialidad. A esta situación se suma la mala relación que mantiene la colaboradora televisiva con la familia del diestro, especialmente con su cuñada Conchi Ortega. ¿El motivo? Sostiene que ha sido la hermana de su marido la que ha hablado mal de ella y ha promovido rumores que le han hecho daño ya que ponen en duda su amor y lealtad por el viudo de Rocío Jurado.

Uno de los puntos para entender este enfrentamiento es el cónclave puesto en marcha por Ortega Cano. Desbordado por la presión, por la expectación que genera su matrimonio y por todas las informaciones que se publican sobre su vida privada, el diestro acudía antes de verano una reunión a puerta cerrada en casa de su hija Gloria Camila. Cabe destacar que la próxima concursante de Pesadilla en el paraíso tampoco se lleva bien actualmente con la madre de su hermano pequeño. Citó a sus tres hermanos, Conchi, Mari Carmen y Paco, para descubrir quién filtra información a la prensa y quién dudó de la paternidad del pequeño José María cuando Aldón se quedó embarazada hace justo una década. Una sospecha que la exconcursante de Supervivientes no perdona.

Durante la cita en la que no participó Aldón, Ortega Cano habría señalado a Conchi como la promotora de esos rumores y el topo de la familia. La propia hermana del diestro ha confirmado en Ya es verano que en ese momento se puso a llorar y le dijo a José que cómo podía dudar de ella. Además, apunta a que podría haber sido la propia Ana María quien se ha inventado ese rumor porque "ella dice una cosa ahora y dentro de una hora dice otra diferente". A raíz de esa reunión, la relación del torero y su hermana se rompió, aunque ya no era buena. Además, tampoco es un gesto que le acercara a su mujer al considerar que es un paso que debería haber dado hace mucho tiempo para frenar las especulaciones.

Tras conocerse esta información, Aldón reaparecía este fin de semana en televisión. Durante la emisión del programa, Conchi intentaba hablar con su cuñada para acercar posturas, pero esta se mostraba rotunda. No está dispuesta a solucionar el conflicto con su cuñada ni hablar con ella porque "solo lo cojo (el teléfono) a la gente que me quiere, la que aporta en mi vida, no a la gente que llama al programa en el que trabajo para decir tonterías". Y es que la andaluza sostiene que su cuñada llamó tiempo atrás a Viva la vida para hablar mal de ella. "A las personas que no me aportaban y que me vendían, las fui apartando de mi camino", añadía.

Durante la participación de Ana María en Supervivientes ya quedaron patentes las tensiones con su cuñada. Cuando estaba en Honduras dio a sus compañeros algún detalle íntimo de su matrimonio y a Conchi no le sentó bien. Al regresar de la isla, la concursante se enteró de que la había insultado por esas declaraciones. Tiempo después dijo que estaba arrepentida por sus palabras. Más recientemente, este mismo año, la mayor de los Ortega Cano entraba en directo en el espacio de Emma García para explicar que ella no es un 'topo' y le decía a la madre de su sobrino pequeño: "Por el motivo que sea, yo a ti no te he caído bien, ni yo ni mi familia. Esas cosas saltan a la vista, no hace falta que nadie me convenza".

La tensión de Ana María y Conchi viene de lejos. Se remonta concretamente a 2012, cuando conoció a su marido. Ya entonces dice que se sintió "la mujer más humillada del mundo entero" porque la familia de José le hizo muchas preguntas incómodas. Ahora que no se encuentra bien, que siente haber tocado fondo y necesita ayuda psicológica, asegura que los Ortega Cano no se han preocupado por ella ni la han llamado para preguntarle cómo está. Considera que la actitud de su círculo íntimo es completamente diferente y sostiene que las personas de su entorno jamás han hablado mal de su marido ni se meten nunca en su matrimonio.