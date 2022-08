Las explosivas revelaciones de Meghan Markle antes de su regreso a Reino Unido

Meghan Markle no deja de dar titulares. La duquesa de Sussex, que triunfa en Spotify con su podcast, acaba de conceder una nueva entrevista bomba donde ha lanzado nuevos ataques a la Familia Real británica en un momento clave ya que en tan solo unos días, el 5 de septiembre regresará a Reino Unido con el príncipe Harry para participar en un evento benéfico. Además, el 31 de agosto se cumplen 25 años del fallecimiento de Diana de Gales. Entre las afirmaciones que ha dejado destaca la que ha hecho sobre la situación en la que se encuentra la relación de su marido y su suegro, el príncipes Carlos.

La madre de los pequeños Archie y Lilibet Diana ha contado cómo la prensa sensacionalista ha impactado en su vida familiar, generando tensiones entre Meghan y Harry con sus respectivos padres. "Harry me dijo: 'He perdido a mi padre en este proceso'. No tiene que ser lo mismo para ellos que para mí, pero es su decisión", ha asegurado en una explosiva entrevista en The Cut, perteneciente al grupo de la revista New York. Cabe recordar que el pasado año, durante la mediática entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah Winfrey, el propio Príncipe explicó que su progenitor ya no atendía sus llamadas y que los Windsor no le ayudaban económicamente.

A pesar de no atravesar una etapa fácil, la duquesa de Sussex sí se ha mostrado esperanzada de que su marido y su suegro acerquen posturas, pero sostiene que es una decisión en la que ella nada tiene que ver ya que únicamente depende del príncipe Carlos y el príncipe Harry. Tamién ha hecho referencia mediante sus palabras a la nula relación con su padre, Thomas Markle, con el que hace tiempo que no tiene una relación fluida. El exdirector de iluminación americano no estuvo presente en el enlace real de su hija con el nieto de Isabel II, celebrado el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor.

Su nueva vida en California

La duquesa de Sussex ha hablado también de su nueva vida en Estados Unidos, asegurando que tanto ella como su marido están "felices" por dejar Gran Bretaña y que "alterábamos la dinámica de la jerarquía simplemente por existir". Además de estar satisfechos con su salida del país natal del príncipe Harry, ha resaltado que, a diferencia de otros príncipes o duques, ellos no podían tener la vida que querían. "Eso, por alguna razón, no es algo que se nos permitiera hacer, a pesar de que otros miembros de la Familia Real lo han hecho". Meghan también hizo otra sorprendente revelación al confesar que piensa volver a las redes sociales, las cuales cerró antes de su enlace.

El hecho de ver a sus hijos crecer felices, como el resto de niños de su edad, hace que la esposa del príncipe Harry se sienta muy cómoda en California. Disfruta de pequeños detalles como ir cada día a recoger a su pequeño Archie en la escuela, donde la recibe muy efusivo y diciendo "mamá, mamá, mamá". El nieto del heredero al trono británico tiene muchos amigos en el colegio, va a sus fiestas de cumpleaños y regala a todos los compañeros fruta cultivada en el jardín de su mansión de Montecito. Además, al educar al niño, los duques de Sussex siempre hacen hincapié en la importancia de los modales al considerar que "hacen al hombre".

Aunque cuando se mudaron el príncipe Harry no conocía a nadie en California, su esposa y él están construyendo su propia "comunidad". El nieto de la Reina ha ido poco a poco formando su círculo de amigos y tiene incluso su propio equipo de polo. La Duquesa ha explicado que van muchas veces a comer o cenar a casa de sus amigos, entre los que está la exmaquilladora Victoria Jackson, a la que conocieron gracias a la periodista Gloria Steinem, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021. En la casa de Jackson celebró Meghan hace unos días su 41 cumpleaños.

¿Reencuentro con la realeza británica?

La que fuera protanista de Suits ha definido como "surrealista" y "agridulce" su viaje a Londres a comienzos de junio para formar parte de los actos enmarcados en el Jubileo de Platino de Isabel II. Dice que Frogmore Cottage estaba intacto y que cuando abrió los cajones vio todas las cosas que dejaron, entre las que había objetos que trajo años atrás de la casa que tenía en Toronto. En esta vuelta, Meghan reconoce que se preguntó a sí misma que por qué se había vuelto todo "tan difícil".

Estas declaraciones se producen cuando es poco probable que Harry y Meghan visiten a la Reina en Balmoral aprovechando su viaje a Manchester de la semana que viene ya que este movimiento de la Duquesa se entiende como un paso atrás en la ya de por sí maltrecha relación que mantienen con la monarquía británica. Además, los Sussex tienen otra disputa desde hace tiempo con el Ministerio del Interior a cuenta de su seguridad y los Windsor temen el contenido de la próxima biografía del príncipe Harry.

El lunes que viene, los duques de Sussex viajarán desde su hogar de Montecito (California) hasta Manchester donde Meghan pronunciará el discurso inaugural en la ceremonia de inauguración de la cumbre mundial One Young. Al día siguiente, la pareja viajará hasta Alemania para participar en un evento en Dusseldorf de los Juegos Invictus y el 8 de septiembre estarán en Londres para los Premios WellChild. Se espera que en este desplazamiento sus hijos, Archie y Lilibet, no les acompañen. De su periplo británico y alemán el único día que no tienen actos públicos será el 7 de septiembre con lo que podrían visitar a algunos miembros de los Windsor o a la mismísima Reina.

Se cree que en este nuevo viaje por tierras británicas, la pareja se hospedará en Frogmore Cottage, su casa en Windsor, que aún mantiene. Harry vio por última vez a su abuela, la Reina, el pasado junio durante el Jubileo de Platino. Según algunas informaciones tan solo estuvo con ella quince minutos. En dos días, el Príncipe y su hermano, el duque de Cambridge, conmemorarán los 25 años de la trágica desaparición de la princesa Diana, aunque no ha trascendido si habrá actos públicos o privados para recordarla.