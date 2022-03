Gloria Steinem, premiada con el Princesa de Asturias, es del 'equipo' de Meghan Markle

Todo está listo en el Teatro Campoamor de Oviedo para celebrar este 22 de octubre la 40ª edición de los Premios Princesa de Asturias, unos galardones que promocionan los valores científicos, culturales y humanísticos que son patrimonio universal. En las últimas horas al Principado de Asturias han comenzado a llegar las personalidades que han sido premiadas este 2021, entre ellas Gloria Steinem, un icono del siglo XX que no admite desigualdades y que fue una de las primeras celebridades estadounidenses en dar públicamente la "bienvenida a casa" a los duques de Sussex tras su salida de la Casa Real británica.

Si hubo una bandera que Meghan enarboló desde su llegada al Reino Unido, incluso antes de haberse casado con el príncipe Harry fue la del feminismo. Durante su breve paso por la Familia Real emprendió varios proyectos relacionados con el tema pero cuando estalló el Megxit toda la atención mediática se desvió hacia otros cauces. Cuando el proceso terminó y los Sussex empezaban su nueva vida en los Estados Unidos, contaron con algunas voces amigas para darles la bienvenida como Oprah Winfrey o Gloria Steinem.

Hay que recordar que la ahora premiada con el galardón Princesa de Asturias se unió a Meghan en una relajada conversación que tuvo lugar en el jardín de la casa de los Sussex, en el condado californiano de Santa Bárbara. El príncipe Harry fue el encargado de grabar a las dos mujeres durante una conversación que empezó con la frase de Gloria Steinem diciendo: "Meg, bienvenida a casa. Estoy tan feliz de que estés en casa". La duquesa de Sussex respondió: "Gracias, yo también, por muchas razones". Esa cálida bienvenida de la destacada feminista fue interpretada como una especie de "bendición" a su nueva vida y también a la labor que Meghan quería emprender.

La conversación que mantuvieron, fue en agosto de 2020, mostró una Meghan muy distinta a la que se conocía hasta entonces, tocó temas de los que nunca hubiera podido hablar como Alteza Real. Fue por este tiempo cuando inició una campaña para animar al voto de cara a las elecciones que se celebraron en Estados Unidos en noviembre de 2020 y en las que se decidió que Donald Trump –que declaró abiertamente su antipatía por Meghan- no continuara en la Casa Blanca. “Si no votas, no existes… Es el único lugar donde todos somos iguales, la cabina de votación”, le contaba Gloria Steinem a la duquesa de Sussex en una conversación que obviamente levantó algunas ampollas en el Reino Unido por lo cerca que estaba Harry de temas políticos, algo impensable para un nieto de la jefa del Estado.

Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Este viernes Gloria Steinem, recogerá de manos de la princesa Leonor el premio de Comunicación y Humanidades, que en ediciones anteriores han recogido Ryszard Kapuściński, James Nachtwey, María Zambrano o Umberto Eco, entre otros. Steinem hizo famoso su artículo Después del poder negro, la liberación de las mujeres para marcar esa segunda oleada de feminismo que sacudió al país a final de los años sesenta, fue la primera fundadora de una revista feminista y denunció la discriminación en un periodismo que mantenía las decisiones editoriales fuera de alcance de las minorías. Considerada actualmente en su país como una de las figuras más significativas e icónicas del movimiento por los derechos de la mujer, la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la aprobación de la Enmienda de la Igualdad de Derechos, así como contra la pena de muerte, la mutilación genital femenina y el maltrato infantil.

Gloria Steinem nació en Ohio (EE. UU.) el 25 de marzo de 1934. Se graduó en el Smith College (Northampton, Massachusetts) en 1956, tras lo que se trasladó a la India durante dos años con una beca. En 1960 se estableció en Nueva York y empezó a trabajar para la revista Help! En 1968, después de haber trabajado en el Playboy Club de Nueva York para escribir una exclusiva sobre las condiciones laborales y salariales de estas mujeres, colaboró en la fundación de New York Magazine. Como periodista independiente escribió para Esquire y The New York Times Magazine, entre otras publicaciones. En 1972 cofundó Ms., la primera revista feminista y la primera creada y dirigida exclusivamente por mujeres. Fue una de sus editoras durante quince años y es miembro de su comité asesor, puesto desde el que tuvo un papel destacado en la venta de la revista a la Feminist Majority Foundation en 2001. También se dedicó a la militancia feminista, además de a través de sus artículos y trabajos periodísticos, con su participación en distintos foros y en la fundación de organizaciones de mujeres, como el National Women's Political Caucus, la Ms. Foundation for Women, de la que es madre fundadora, la Women's Action Alliance, el Women and AIDS Fund y el Women's Media Center.

Gloria Steinem también es autora de varios superventas, entre ellos The Beach Book (1963), Outrageous Acts and Everyday Rebellions (1983), Revolution from Within: A Book of Self-Esteem (1992), Marilyn (1997), Doing Sixty & Seventy (2006) y My Life on the Road (2015) (Mi vida en la carretera, 2016). En 2020 se estrenó la película biográfica The Glorias, basado en este último libro, y la cadena HBO estrenó la serie Mrs. America, que narra algunos de los episodios principales de los inicios de la lucha feminista en Estados Unidos protagonizados por Steinem.