¡Ahora sí! Esta es la Meghan Markle que no habíamos visto antes

Los duques de Sussex parecen dispuestos a demostrar que fuera de la Casa Real británica no hay límites para ellos. Mientras por las colinas de Los Ángeles corre el rumor de que podrían convertirse en productores de Hollywood, ahora es Meghan la que ocupa titulares por su última aparición. Se trata de un vídeo en lo que podría ser uno de los jardines de su fabulosa mansión en Santa Bárbara, con el príncipe Harry detrás de la cámara, los dos perros de la pareja paseando, un 'look' ideal y una conversación a la sombra de un árbol. ¿El plato fuerte? La duquesa de Sussex está charlando sobre un tema que nunca habría tocado como Alteza Real y, ni más ni menos, que con Gloria Steinem, icono del feminismo en los Estados Unidos.

La conversación se inicia con una Gloria Steinem dando la bienvenida a la Duquesa usando su nombre de pila: “Meg, bienvenida a casa. Estoy tan feliz de que estés en casa”. A esto la que un día fue la “princesa” de moda en el Reino Unido responde: “Gracias, yo también, por muchas razones”. Acto seguido el balón está sobre el tejado del príncipe Harry, que se desvela detrás de la cámara cuando al parecer, en un momento que no sale en este vídeo, la activista le podría haber preguntado por su nueva vida en los Estados Unidos. Es entonces cuando Meghan insiste y le dice a su marido: “Pero, ¿estás emocionado?”. Harry, sin aparecer delante de la cámara en ningún momento responde: “Muy emocionado, no puedes verlo por la mascarilla, pero estoy muy emocionado…”.

La charla fue grabada hace un mes para la plataforma Makers Women, una iniciativa de empoderamiento femenino, y si tenemos en cuenta que en uno de los momentos del vídeo aparecen Guy y Pula, los perros de los Sussex, cabría pensar que fue grabado en la propiedad que Harry y Meghan compraron (por unos doce millones y medio de euros). en la exclusiva y blindada zona de Montecito, en el condado de Santa Bárbara, donde también vive otra de sus poderosas amigas, Oprah Winfrey.

La mujer de 86 años, que hizo famoso su artículo Después del poder negro, la liberación de las mujeres para marcar esa segunda oleada de feminismo que sacudió al país a final de los años sesenta, se une a Meghan para hablar de la importancia de votar, una cruzada que Meghan Markle ha emprendido desde que puso un pie en Los Ángeles con el fin de concienciar a los más jóvenes de cara a unas elecciones presidenciales que tendrá lugar el próximo 3 de noviembre y en las que se decidirá la continuidad de Donald Trump en la Casa Blanca. “Si no votas, no existes… Es el único lugar donde todos somos iguales, la cabina de votación”, le cuenta Gloria a la duquesa de Sussex.

Este asunto está levantando alguna ampolla en el Reino Unido donde la monarquía británica no vota ni aborda ningún tema que tenga que ver con política ya que de la jefa del Estado (y la familia que representa a la institución) se espera la máxima neutralidad. Sin embargo, los Sussex ya no son Altezas Reales y Meghan está dispuesta a derribar uno a uno todos los muros que encontró en la vieja Europa. “Miro a mi marido, él nunca ha podido votar. Creo que es algo muy interesante decir que el derecho a voto no es un privilegio, es un derecho en sí mismo”, dijo hace unos días. Unas palabras que provocaron una rápida reacción al otro lado del Atlático. "El príncipe Harry 'no se involucrará en la campaña electoral de Estados Unidos'," publicó The Telegraph. Este medio británico aclara, por fuentes cercanas, que el Príncipe “no se unirá a la misión de Meghan por respeto a la posición de su familia sobre la votación y la participación en asuntos políticos”.

Los “nuevos” duques de Sussex prometen y mucho. Algunos llegaron a decir que Harry y Meghan fuera de la monarquía británica no conseguirían visibilidad, sin embargo, el tiempo y el dejar atrás algunas de las reglas que tenían como Windsor parece que les está funcionado. Este encuentro, entre dos mujeres de distintas generaciones preocupadas por lo que ocurrirá en su país el próximo otoño, tiene una segunda lectura. Antes de conocer a Harry, Meghan ya se había convertido en una voz activa por el empoderamiento femenino, de hecho, ya había dado alguna charla para UN Women (la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer). Ahora, con la cálida bienvenida que le ha brindado Gloria Steinem parece que Meghan Markle consigue la "bendición" de la que es uno de los máximos exponentes del feminismo en los Estados Unidos duante el siglo XX para seguir en esta labor. En definitiva, Meghan Markle apunta alto y de momento no falla el tiro.