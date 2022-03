Nuevos compromisos y vocaciones desconocidas, los duques de Sussex dan un paso al frente

Poco a poco Harry y Meghan van perfilando lo que va a ser su nueva vida en los Estados Unidos y, sobre todo, fuera de la Casa Real británica. La duquesa de Sussex tiene ya confirmada una próxima aparición pública y lo hará como entrevistadora, mientras que el príncipe Harry firma su primera editorial, un artículo en el que da abiertamente su opinión sobre varios temas, una opinión que durante sus años de como príncipe se tenía que reservar.

Será el próximo viernes 14 de agosto cuando Meghan Markle haga su nueva aparición como oradora y lo hará para el evento online que celebra la organización sin ánimo de lucro The 19th, cuyo objetivo es empoderar a las mujeres, en particular a aquellas desatendidas o no representadas en los medios estadounidenses. La duquesa de Sussex entrevistará a su cofundadora y CEO, Emily Ramshaw, sobre la creación de una sala de redacción transformadora centrada en la equidad de género y la diversdad. En esta edición virtual participan mujeres prominentes del mundo de la política, del activismo social, de la comunicación y el periodismo o de las artes; entre ellas, las actrices Meryl Streep y Zoe Saldaña, Melinda Gates o Hillary Clinton.

De esta manera, la duquesa de Sussex dará visibilidad a uno de los temas que más le interesan en un contexto en el que también se exploran las políticas que llevan a que una parte de la población se quede fuera de los medios de comunicación. En este sentido, es de sobra conocido que los miembros de la realeza no suelen (o no deben) pronunciarse sobre temas que puedan dividir a la población, tampoco cuando se trate de asuntos de un país extranjero evitando así cualquier injerencia. Pero los duques de Sussex ya no representan a la Corona británica de forma oficial, así que Harry también se ha apuntado a utilizar su posición para servir de altavoz a las causas que le preocupan y sorprende con una nueva vocación.

El duque de Sussex firma un artículo en la revista de negocios estadounidense Fast Company en el que habla abiertamente de derechos civiles, justicia racial y la responsabilidad que tienen las empresas en la salud colectiva, en nuestras democracias y en la forma en la que procesamos y confiamos en la información que nos llega. “Qué significa esto para nuestros hijos? Como padre, esto me preocupa especialmente”, reflexiona Harry dejando ver como Archie le ha hecho plantearse las cosas de una forma muy distinta.

“Hace poco más de cuatro semanas, mi esposa y yo comenzamos a llamar a líderes empresariales, directores de grandes corporaciones y directores de marketing de marcas y organizaciones que todos usamos en nuestra vida diaria. Nuestro mensaje fue claro: el panorama digital no está bien y las empresas como la suya tienen la oportunidad de reconsiderar su papel en la financiación y el apoyo a las plataformas en línea que han contribuido, avivado y creado las condiciones para una crisis de odio, una crisis de salud y una crisis de la verdad”, opina el nieto de Isabel II.

El duque de Sussex termina su artículo con la esperanza de que este sea el comienzo de un movimiento que genere tolerancia, empatía, alegría y bondad. “Internet nos ha permitido estar unidos. Ahora estamos conectados a un vasto sistema nervioso que, sí, refleja nuestro bien, pero con demasiada frecuencia también magnifica y alimenta nuestro mal. Podemos, y debemos, alentar a estas plataformas a que se rediseñen de una manera más responsable y compasiva. El mundo lo sentirá y todos nos beneficiaremos”, concluye Harry.

