Analizamos los mensajes más personales de Meghan Markle en la cumbre sobre feminismo, ¿a quién se dirige?

No ha dejado a nadie indiferente. Ya sea por su aparición estelar en un gran acto, casi cuatro meses después de dejar de formar parte de la Familia Real británica, por su impactante look con una larguísima melena o por el contenido de su mensaje. Meghan Markle participaba este martes por la tarde en una cumbre del movimiento Girl Up y lo hacía para empoderar a las niñas de todo el mundo, una de las causas sociales con la que más se ha involucrado no solo desde que es duquesa de Sussex, sino también mucho antes.

Así ha sido el debut de Meghan Markle en la cumbre sobre feminismo

VER GALERÍA

Y es que la esposa del príncipe Harry aprovechaba su intervención para animar a todas las mujeres a alzar su voz, a colaborar estrechamente las unas con las otras y para compartir incluso, de manera indirecta, los sentimientos que le han embargado en los últimos tiempos. No lo hacía de manera explícita pero fueron varias las referencias en primera persona y las menciones relativas a varias de las decisiones que ha tomado en momentos clave de su vida y a cómo las ha vivido. ¿Se dirigía a alguna persona en concreto?

La duquesa de Sussex recordaba, en un momento determinado de su discurso, que siempre habrá "voces negativas, y a veces esas voces pueden parecer demasiado fuertes y muy ruidosas. Podéis usar vuestras propias voces para ahogar el ruido. Porque eso es lo que es. Solo ruido. Pero vuestras voces son las de la verdad y deben ser mucho más fuertes".

"Seguid desafiando, seguid presionando. Haced que se sientan incómodos. Porque solo en esa incomodidad creamos las condiciones para reestructurar nuestros estándares, nuestras políticas y nuestro liderazgo (...). Creer en la igualdad no es suficiente. Hay que hacer, más allá de creer. Tenemos que trabajar por ello todos los días, incluso cuando es difícil, incluso cuando otros se sientan incómodos. Tenemos que hablar por nosotros mismos y por aquellos que luchan para ser escuchados", proseguía.

VER GALERÍA

Meghan Markle, quien llegó a asegurar en su día que se sintió "desprotegida" por la Casa Real británica mientras estaba embarazada, dedicaba a las niñas unas palabras llenas de esperanza en su primer gran acto -recordemos que ha aparecido en varias ocasiones a lo largo de estos últimos meses, si bien es cierto se trataba en su mayoría de eventos de índole privado-.

"Continuad creyendo en vosotras mismos, en lo que os hace únicas. Y no tengáis miedo de hacer lo que sabéis que es correcto, incluso cuando no es popular, incluso cuando nunca antes se ha hecho, incluso si asusta a la gente, e incluso si te da miedo (...). A menudo es el miedo lo que nos paraliza y nos impide ser valientes y audaces. Pero no subestiméis que tenéis la respuesta. No subestiméis vuestra habilidad para superar el miedo. La tenéis arraigada en vuestras convicciones, la capacidad de crear un mundo que es justo y amable. Vuestro instinto os dirá lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo e injusto. La parte más difícil, y así lo fue para mí, es perseguir vuestras convicciones con determinación", explicaba.

La queja de Meghan Markle en la que implica a Beatriz y Eugenia de York

En otro momento de su intervención, Meghan Markle mostraba su lado más empático y sensible al reconocer que, en ocasiones, "es fácil sentirse abrumada, lo sé. Así que estéis en el punto en el que estéis, el cambio que estáis buscando podría no sentirse algo natural, pero cuando miréis atrás, os prometo que veréis que todo suma".

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Meghan Markle’’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!