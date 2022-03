Meghan Markle se prepara para su gran debut público tras dejar la Familia Real

Parece que fue hace una eternidad cuando el príncipe Harry y Meghan Markle abandonaron el Reino Unido y a la Familia Real para poder vivir sus vidas y centrarse en sus propios intereses caritativos y benéficos, pero la realidad es que han pasado cuatro meses desde que acudieron a su último acto institucional. Una salida que no fue fácil y en la que hubo arduas negociaciones con la Reina tras las que ganaron su ansiada independencia económica a cambio de renunciar a algunos privilegios como usar su título de altezas reales. Tras un periodo en Canadá, los duques de Sussex ya se han establecido en Los Ángeles (California), la ciudad que vio nacer a Meghan y en la que reside su madre, y tras el parón provocado por el coronavirus, sus agendas se van redefiniendo, pero no ha sido hasta ahora cuando hará su gran debut tras su corta etapa como royal.

VER GALERÍA

La Duquesa intervendrá en la cumbre sobre empoderamiento femenino Girl Up, una iniciativa creada por la Fundación de las Naciones Unidas en 2010 para apoyar a las agencias de la ONU que se centran en dar visibilidad y proporcionar igualdad de condiciones a las adolescentes de todo el mundo. Una cumbre que durará tres días (desde este lunes y hasta el miércoles) y por la que pasarán mujeres inspiradoras que lanzarán sus mensajes para formar a las líderes del futuro y explotar su potencial para cambiar el mundo. Una aparición estelar que dará la vuelta al mundo y en la que Meghan compartirá foro de debate con otras féminas que ya son un símbolo del girl power como su buena amiga, la actriz Priyanka Chopra, o la exprimera dama, Michelle Obama, uno de los rostros conocidos que más ha luchado por la escolarización de todas las niñas del planeta.

VER GALERÍA

- La vuelta de Meghan Markle al cine podría ser inminente, pero no como te imaginas

- Meghan Markle demuestra que habla español 'perfectamente'

En este foro global, Meghan reaparecerá hablando de femenismo, uno de los asuntos que más le interesan desde su etapa como actriz. Aunque este será su gran estreno en solitario sin el respaldo de la Corona, la duquesa de Sussex ha tenido ya algunas apariciones públicas en los últimos tiempos, muchas de ellas de manera virtual a causa de las restricciones sanitaris provocadas por el coronavirus, que nos han dado pistas sobre la hoja de ruta que desarrollará a partir de ahora.

El pasado 9 de marzo, con toda la Famillia Real y en la imponente Abadía de Westminster, Harry y Meghan se despedían del Reino Unido. Casi a la vez estallaba el brote vírico y quisieron lanzar un mensaje de apoyo en “estos tiempos difíciles”. Un mes después desvelaron otro de los grandes secretos: el nombre que habían elegido para su organización benéfica a la que iban a llamar Archewell, un claro guiño a su hijo Archie.

VER GALERÍA

Las videollamdas de Meghan a diferentes colectivos se han ido alternando con su colaboración con distintas organizaciones con las que han estado colaborando en la preparación de comida para enfermos crónicos y colectivos vulnerables durante los momentos más complicados del coronavirus. Así, fueron fotografiados con guantes y mascarillas llevando alimentos a hogares de Los Ángeles.

VER GALERÍA

Celosa de su intimidad como pocas, en estos meses, Meghan no ha cejado en su empeño de proteger su imagen y su honor y a la vez que comenzaba la batalla legal contra un periódico del Reino Unido, después de que el rotativo publicara una carta privada que Maghan había mandado a su padre en agosto de 2018, los duques de Sussex anunciaron que rompían lazos con los tabloides ingleses, otra decisión insólita y sin precedentes.

También estas semanas nos han servido para ver al pequeño Archie, cuyas apariciones públicas han sido contadísimas. Los Duques grabaron un tierno vídeo que difundieron el 6 de mayo, día en que su pequeño cumplía su primer añito, en el que se le veía con su madre leyendo un libro cuyas ventas van destinadas a una campaña de la ONG Save The Children. Unos días después, celebraron su segundo aniversario de boda mientras Meghan seguía mandando mensajes a colectivos por los que se siente especialmente sensibilizada como la comunidad de mujeres Hubb Community Kitchen, que prepara comidas diarias para reunir y ayudar a los afectados del incendio de la Torre Grenfell.

VER GALERÍA

Esta misma semana el matrimonio reaparecía junto en una videollamada donde conversaron con jóvenes líderes sobre el movimeinto Black Lives Matter, otro de los asuntos que tocan a Meghan de lleno. Siempre ha defendido sus orígenes birraciales e incluso ha llegado a decir que en ocasiones ha sentido discriminación.

También ha salido a la luz la Meghan más sensible y desconocida y en el proceso legal contra el grupo editorial Associated Newspapers Limited se han filtrado documentos en los que asegura que se sintió “desprotegida” por la Casa Real mientras estaba embarazada y cámo desde el Palacio de Kensington, su antigua residencia, se ordenó a todos sus amigos y familiares que deberían decir ‘sin comentarios’ cuando la prensa se les acercara, “a pesar de que la información que se proporcionara sobre ella fuera errónea”. Dentro de ese proceso también se ha filtrado su queja al no entender por qué las princesas Beatriz y Eugenia de York podían tener sus propios trabajos fuera de la monarquía y sin embargo ella no podía conseguir su propio dinero.