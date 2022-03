El emotivo audio que ha enviado Meghan Markle a un grupo de mujeres a las que lleva en el corazón

Este fin de semana se cumplen tres años del incendio de la torre de Grenfell de Londres, un terrible accidente que causó cerca de un centenar de muertos. Este suceso hizo que aflorara entre las víctimas tanto la solidaridad como el sentimiento de hermandad. De hecho, con la intención de superar todos juntos lo ocurrido, una comunidad de mujeres llamada Hubb Community Kitchen prepara desde entonces comidas diarias para reunir y ayudar a todos los afectados en la mezquita de Al Manaar, que también sirve como refugio. Se trata de una bonita iniciativa con la que Meghan Markle está estrechamente vinculada. De hecho, aunque está a miles de kilómetros porque se ha instalado en Estados Unidos, ha demostrado que sigue teniendo a este grupo muy presente. Es por eso que en esta significativa fecha ha querido enviarles un mensaje de audio en el que les muestra su orgullo y admiración por el trabajo que llevan a cabo.

"Pienso en cuando os conocí y cómo os unisteis a raíz de lo que experimentasteis en vuestra comunidad. Sois una gran inspiración, seguis moviéndoos por el amor, y esa es realmente la esencia de Hubb. Estoy orgullosa de vosotras y Harry también lo está. Os enviamos todo el cariño desde el otro lado del charco y pensamos en vosotros. Sabemos que hoy es un día difícil, pero tenéis que pensar en lo que habéis logrado en estos tres años, en cómo seguís trabajando y siendo un ejemplo para todos los que os rodean", ha dicho la duquesa de Sussex en este mensaje enviado a título personal que ha adelantado Evening Standard. Meghan Markle ha demostrado de esta manera que, a pesar de que ha dejado de ser miembro senior de la Familia Real británica, sigue teniendo presentes esta causa en la que se ha implicado personalmente en varias ocasiones.

Una fuerte implicación personal

La que fuera protagonista de Suits estuvo en este comedor social por primera vez en enero de 2018 y desde entonces ha hecho varias visitas de carácter privado. La última de ellas se produjo a comienzos de este año, cuando viajó a Londres para despedirse de la agenda oficial antes de iniciar una nueva etapa personal lejos de Reino Unido. Además, en abril hacía una vídeollamada con algunas de estas mujeres para aplaudirles por la campaña que lanzaron para alimentar a la gente durante la crisis sanitaria.

Aprovechando el contacto, les felicitó por el éxito que sigue teniendo Together: Our Community Cookbook, un libro de recetas publicado en septiembre de 2018 en el que la propia Meghan Markle colaboró escribiendo el prólogo. "Me sentí inmediatamente unida a este comedor social; es un lugar para que las mujeres rían, sufran, lloren y cocinen juntas", escribía en las primeras páginas. "Unir identidades culturales en un mismo espacio crea un lugar para sentirse normal de la manera más sencilla. Es una necesidad universal de conectar, nutrirse, y formar parte de una comunidad. Estas mujeres lo consiguen a través de la comida, ya sea en medio de una crisis o en un momento de felicidad. Todos podemos identificarnos con esto", se puede leer en el fragmento que la Casa Real compartió del texto.

