El vídeo viral de Meghan Markle que vuelve a estar de plena actualidad ocho años después

Loading the player...

Hace ocho años, en el año 2012, Meghan Markle aún no conocía al príncipe Harry. En aquel entonces su nombre empezaba a sonar en los círculos de Hollywood por ser la protagonista de una serie sobre abogados, que la dio cierta popularidad. La hoy duquesa de Sussex, que ha vuelto a vivir en Los Ángeles con su marido y su hijo Archie, siempre se ha mostrado muy comprometida y solidaria y orgullosa de sus orígenes birraciales. La igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo han sido algunas de las causas con las que lleva luchando mucho antes de casarse con el nieto de Isabel II. Ahora, un vídeo difundido por Erase The Hate que Meghan grabó en aquella época se ha hecho viral y está de plena actualidad a raíz de la muerte de George Floyd a manos de un policía en Mineápolis, lo que ha desencadenado toda una oleada de protestas. Dale al play y no te pierdas a Meghan hablando del tema.