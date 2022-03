La vuelta de Meghan Markle al cine podría ser inminente, pero no como te imaginas La duquesa de Sussex parece que quiere regresar al mundo del celuloide, pero con un cambio fundamental

Viviendo en Hollywood rodeada de estrellas, no es de extrañar que la industria cinematográfica vuelva a llamar a la puerta de Meghan Markle. La pasión por el mundo del celuloide siempre ha estado ahí para la que fuera protagonista de la serie Suits, como bien demostró el año pasado durante la premier en Londres de El Rey León, al expresarle a un productor ejecutivo de Disney su deseo de colaborar con ellos. Ahora, sin las ataduras de sus funciones reales, parece que el cine vuelve a tentar a Meghan que, según The Sun, está a punto de embarcarse en un ambicioso proyecto que podría llegar a levantar ampollas en la Casa Blanca. Eso sí, no será delante de las cámaras.

El diario británico asegura que la Duquesa ha llegado a un acuerdo con Lloyd Scott, autora de Election Year, para adaptar al cine su novela, en la que una agente rusa planea hacerse con la presidencia de Estados Unidos. Su papel, sin embargo, no será ni el de protagonista ni el de narradora, como en la producción de Disney Elephant, por primera vez será el de productora por lo que se espera que el guión tenga que pasar por su supervisión. Según ha contado una fuente a The Sun, la escritora "está contándole a la gente el acuerdo entusiasmada" y asegura que Markle contactó con ella tras leer una reseña sobre el libro en un blog y sentirse cautivada por el personaje principal, Maverick Jonhson Malone, la heroína que trata de salvar al país de los planes de la candidata presidencial. Sin embargo, pese a que muchos ven en Meghan la protagonista perfecta para la película, ella insiste en que no planea actuar de nuevo.

En cualquier caso, es una oportunidad de oro para Scott. "Sería una gran producción y Meghan tienen todos los contactos para hacerla enorme", contaba ilusionada Scott, que asegura que su obra contiene mensajes "sobre la democracia y sobre revelarse por lo que es correcto", algo que con lo que cree que la duquesa de Sussex se siente muy identificada. Este giro profesional explicaría los últimos cambios en el registro de la fundación Archewell, que quiere poner en marcha cuanto antes con el príncipe Harry. Aunque los trámites administrativos están retrasando el lanzamiento, la descripción de los objetivos de la organización que deben detallar para conseguir la luz verde de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos incluye la producción de películas cinematográficas.

No obstante, este no es el único proyecto en el horizonte de los Sussex. Además de continuar con sus iniciativas solidarias, ahora especialmente centradas en los estragos del coronavirus en Estados Unidos, y de colaborar con las distintas asociaciones que patrocinan, la pareja ha firmado un contrato con una agencia estadounidense de alto nivel especializada en discursos, que cuenta, dentro de su cartera de clientes, con personalidades como Oprah Winfrey o el matrimonio Obama. Se trata de Harry Walker, una compañía con sede en Nueva York que les representará a partir de ahora y fomentará su participación en diferentes ponencias organizadas, principalmente, por asociaciones comerciales, corporaciones y foros comunitarios.

