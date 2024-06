Carlos III no parece dispuesto a hacer concesiones y su hijo no olvida Harry y Meghan, sin la protección de Isabel II, están más lejos que nunca de la Familia Real británica y de todos sus satélites Desde Estados Unidos confirman que los duques de Sussex no han sido invitados al 'Trooping the Colour' y aclaran la oportuna ausencia del príncipe a la boda del año en el Reino Unido