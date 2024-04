Lo que ha ganado y ha perdido el príncipe Harry en los juzgados

Desde hace mucho tiempo el príncipe Harry ha decidido llevar ante los tribunales aquellas causas en las que siente que no está recibiendo un trato justo, la prensa sensacionalista británica y su particular batalla contra el Ministerio del Interior a cuenta de su protección y seguridad cuando esté en su país natal, son algunos de los asuntos por los que ha batallado judicialmente. Esta misma semana se ha conocido que ha perdido el litigio que mantenía contra el Gobierno de Reino Unido. A pesar del revés no se da por vencido, ya que va a apelar la decisión. Tras este varapalo legal, repasamos todo lo que el príncipe Harry ha ganado, y también todo lo que ha perdido en los juzgados.

Tendrá que pagar más de un millón de euros

La afrenta contra el Ministerio del Interior, de la que en una primera instancia ha salido perdedor, podría suponer al duque de Sussex el desembolso de un millón de libras (1,17 millones de euros) en concepto de costas legales. El marido de Meghan Markle había interpuesto una demanda contra el Gobierno ante el Tribunal Superior de Londres, después de que el Ministerio del Interior, responsable de la Policía, decidiera en febrero de 2020, coincidiendo con su retirada de la Familia Real británica, que dejaría de recibir automáticamente seguridad policial personal mientras estuviera en Gran Bretaña. Los letrados del Duque alegaron en una audiencia celebrada en diciembre que quitarle esta protección le sometía a un trato ilegal, injusto e injustificable, unas alegaciones que no han servidio para convencer al magistrado.

Tras el fallo, un portavoz ministerial dijo a la CNN. “Nos complace informar que el Tribunal haya fallado a favor de la posición del Gobierno en este caso y estamos considerando cuidadosamente nuestros próximos pasos. Sería inapropiado hacer más comentarios. El sistema de seguridad del Gobierno del Reino Unido es riguroso y proporcionado. Es nuestra política no proporcionar información detallada sobre esos acuerdo, ya que hacerlo podría comprometer la integridad y afectar a la seguridad de las personas”.

Su gran logro contra los tabloides

Antes de acabar 2023, el príncipe Harry recibió la mejor de las noticias. Su relación con los tabloides británicos ha sido tormentosa desde su infancia y siempre ha considerado que algunos artículos publicados se entrometían en su intimidad y honor. El pasado diciembre, la justicia le dio la razón en la demanda que interpuso junto a un centenar de celebrities contra la editorial Mirror Group Newspapers, editora de The Mirror, The Sunday Mirror y The People, por piratería telefónica. Les acusaron de haber obtenido detalles de la vida privada de los demandantes, entre ellos el duque de Sussex, mediante engaños y escuchas telefónicas ilegales, mientras los directivos del conglomerado de medios permitía estas prácticas.

El Tribunal Supremo falló a favor de Harry, quien tendrá que recibir 163.000 euros en concepto de indemnización. “Este caso no se trata solo de piratería; se trata de una práctica sistémica de comportamiento ilegal y atroz, seguida de encubrimiento y destrucción de pruebas”, dijo en su nombre su abogado, David Sherborne. MGN se disculpó “sin reservas por todos esos casos de recopilación de información ilegal y asegura a los demandantes que tal conducta nunca se repetirá”.

En este sentido, Harry también se querelló contra Associated Newspapers Limited (ANL), empresa que publica el Daily Mail y el Mail Online, que participó en varios tipos de actividades delictivas para obtener información sobre el duque de Sussex y otras personalidades públicas.

La demanda por difamación que perdió

Días antes de que se conociera la sentencia por las escuchas ilegales, un juez del Tribunal Superior de Londres le ordenó pagar más de 56.000 euros al Mail on Sunday en concepto de costos legales en un caso en el que Harry sostenía que había sido difamado en un artículo en el que se contaba su batalla legal, precisamente con el Ministerio del Interior británico a cuenta de su seguridad. En concreto, consideró que el texto titulado Revelado: cómo Harry trató de mantener en secreto su lucha legal por los guardaespaldas, que vio la luz en febrero de 2022, era "fundamentalmente inexacto" y trataba cuestiones sobre la seguridad de su familia. Según la empresa editora, el artículo expresa una “opinión honesta” sobre el asunto y “no causó daño grave” a la reputación de Harry. El juez dictaminó que el periódico tenía “una perspectiva real" de demostrar que un comunicado de prensa y una sesión informativa dada a periodistas seleccionados en nombre del Príncipe eran engañosos.

