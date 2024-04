Lo que cuenta y lo que calla el príncipe Harry en su primera entrevista tras encontrarse con su padre

Este jueves se armó un revuelo enorme cuando Harry y Meghan llegaron a Whistler, al norte de Vancouver, rodeados de una nube de cámaras que seguían todos sus pasos durante una nueva edición de los Juegos Invictus en Canadá, la competición que creó el duque al dejar el Ejército británico. En seguida se supo que no se trataba de otro documental para Netflix, que lo que se estaba grabando era una entrevista para el programa del día siguiente de Good Morning America, uno de los matinales más vistos de los Estados Unidos y que emite la cadena ABC desde 1975. En el Reino Unido en seguida creció la expectación ya que se trataba de la primera entrevista desde que se anunció que Carlos III tiene cáncer y, sobre todo, porque padre e hijo estuvieron juntos la semana pasada en el Reino Unido. Tras la emisión de la entrevista se puede decir que Harry ha abierto la puerta para una reconciliación familiar y que sabe que hay temas que no se tocan.

'Amo a mi familia'

El interés en torno a esta entrevista estaba claro: buscar en las palabras del duque de Sussex alguna pista que arroje luz sobre lo que es un secreto de Estado, la salud del soberano británico. Harry ha dejado claro que no se habla sobre ese tema. "Eso queda entre él y yo", ha respondido a Will Reeve, que además de ser uno de los presentadores estrellas de la cadena es el hijo del actor Christopher Reeve, que se hizo conocido por sus papeles de 'Superman'. Aun así, el príncipe sí que explicó como se desarrollaron los acontecimientos en torno a su último viaje: "Hablé con el, me subí a un avión y fui a verlo tan pronto como pude".

Cuando se le preguntó por cómo fue emocionalmente esa visita para él, que hay que recordar que duró 45 minutos y tuvo lugar en Clarence House, el príncipe dijo: "Mira, amo a mi familia. Estoy agradecido por el hecho de que pude subirme a un avión e ir a verlo y pasar tiempo con él". Entonces, el presentador le preguntó si la enfermedad de Carlos podía tener un efecto de unión familiar. "Absolutamente, sí, estoy seguro. Lo veo cada día con estas familias (en referencia a los participantes de los Juegos Invictus, militares heridos física o psicológicamente en acto de servicio), veo la fuerza de una familia cuando se une, creo que cualquier enfermedad une a las familias".

'Mi vida y mi familia está en California'

En la entrevista Harry también dejó claro que en los próximos meses irá al Reino Unido “tanto como pueda”, pero también dijo que su lugar ahora es Estados Unidos cuando se le preguntó cómo se sentía al estar lejos de los suyos en esta situación. "Tengo mi propia familia, como nos sucede a todos. Mi familia y mi vida está en California, es así, yo tengo otros viajes planeados que me llevarán de regreso al Reino Unido, así que veré a a mi familia tanto como pueda".

El duque de Sussex, que ha mostrado también su típica faceta bromista y competitiva con el presentador, ha hablado también de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet: "Los niños están muy bien. Los niños están creciendo como todos los niños lo hacen, increíblemente rápido. Tienen un increíble sentido del humor, nos hacen reír y nos mantienen con los pies en la tierra todos los días, como lo hacen la mayoría de los niños". "Estoy muy agradecido de ser padre", añadió.

Sobre la ciudadanía estadounidense: un tema complicado

El presentador directamente le ha preguntado si se siente americano y Harry, que sigue siendo príncipe británico además de hijo del rey, ha dicho evidentemente que no. Entonces Will Reeve le ha preguntado si se estaba planteando pedir la ciudadanía estadounidense. "Se me ha pasado por la cabeza, no sé, ahora estoy aquí haciendo esto (en referencia a los Juegos Invictus) no es una prioridad para mí en este momento".

Este tema el de la ciudadanía estadounidense es quizá el más polémico de los que se han tocado durante la entrevista. A pesar de que Harry esquivó la pregunta y no dejó clara su intención al respecto, en el Reino Unido se está comentado mucho ya que la ciudadanía estadounidense implicaría la pérdida de sus títulos británicos en virtud a la política de inmigración de los Estados Unidos. Así que esto ha abierto otro debate que no deja de ser el mismo que se viene arrastrando desde hace cuatro años, si Harry debe mantener los títulos que le dio una Casa Real a la que ya no pertenece, si es la institución la que se los debe quitar o debe ser él quien renuncie a lo que consiguió en virtud de un pacto con una soberana que ya ha fallecido. En definitiva, una polémica que se abre en el Reino Unido cada cierto tiempo.

De resto el príncipe Harry habló del tema que le interesa: los Juegos Invictus y el servicio público. No ha habido ninguna referencia ni a su hermano, el príncipe Guillermo, ni a su cuñada, Kate, retirada también de la vida pública por motivos médicos. Por último, la cadena informa que los duques de Sussex les han concedido a la cadena "acceso total" de cara a la competición del próximo año que también se celebrarán en Canadá, un lugar donde la pareja siempre se ha sentido cómoda y respaldada. Allí vivía Meghan Markle cuando conoció a Harry y allí se refugió la familia cuando salió de la Casa Real británica en el año 2020.

