Carlos III rompe su silencio tras conocerse su diagnóstico de cáncer

Hace poco menos de una semana que el rey Carlos III daba a conocer que padece cáncer, una enfermedad para la que ya recibe tratamiento Aunque ya se habían visto imágenes del Monarca, este todavía no se había pronunciado al respecto de la dolencia que padece. Hasta que hoy ha publicado un comunicado en el que, además de agradecer todo el apoyo que le ha llegado, se confiesa satisfecho de saber que hacer público su diagnóstico ha ayudado a otros pacientes. "Me gustaría agradecer de todo corazón los numerosos mensajes de apoyo y los buenos deseos que he recibido en los últimos días. Como saben todos aquellos que se han visto afectados por el cáncer, esos pensamientos son el mayor consuelo y aliento" comienza.

"Es igualmente alentador escuchar cómo compartir mi propio diagnóstico ha ayudado a promover la comprensión pública y arrojar luz sobre el trabajo de todas aquellas organizaciones que apoyan a los pacientes con cáncer y sus familias en todo el Reino Unido y el resto del mundo. Mi admiración por su incansable cuidado y dedicación es aún mayor debido a mi propia experiencia personal" concluye. Acompaña sus palabras de una imagen en la que aparece en un encuentro con sanitarios, a quienes va también dirigido este mensaje. Recordemos que personalidades como Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, y Biden, presidente de los Estados Unidos, se han referido al Monarca, enviándole sus mejores deseos.

Veinticuatro horas después de que la Casa Real británica anunciara mediante un comunicado que Carlos III padecía cáncer y había comenzado ya su tratamiento oncológico, el Rey reaparecía sonriente y con buen aspecto acompañado de la reina Camilla, su gran apoyo en estos complicados momentos. El Rey pasa su convalecencia en Sandringham, lugar de retiro de cuatro generaciones de monarcas, un rincón del condado de Norfolk en el que encuentra privacidad, tranquilidad y mucho campo.

La visita exprés de su hijo Harry

Dejaba así atrás dos días agitados en los que, tras hacer público su diagnóstico, recibía mensajes de autoridades de todo el mundo y la visita de su hijo, el príncipe Harry, que voló de urgencia desde California después de nueve meses sin visitar a su padre para pasar con él solo 45 minutos. El hijo menor del rey Carlos, que vive desde 2020 en Estados Unidos, quiso así estar a su lado después de que este le comunicara personalmente mediante una llamada telefónica el desafío de salud al que se enfrenta. Beatriz de York, acompañada de Edoardo Mapelli, visitaron ese día a su tío en Clarence House.

El príncipe Guillermo hablaba también acerca de su padre en su primer acto público el pasado 7 de febrero después de varios días con su agenda en pausa para acompañar a su mujer Kate Middleton, que fue sometida a una cirugía abdominal hace algunas semanas. "Agradecemos de verdad la amabilidad de todo el mundo. Gracias" decía el Príncipe, visiblemente más delgado. No es de extrañar teniendo en cuenta que las preocupaciones han llegado en cadena el último mes. La reina Camilla reaparecía en público el 8 de febrero asegurando que el Rey "está muy bien dadas las circunstancias". Comentaba además que agradecen mucho los mensajes y cartas que han recibido.

En el caso de la princesa de Gales, no se han dado detalles sobre el percance que la llevó al hospital donde fue operada y pasó dos semanas, y en estos momentos se recupera en casa, aunque no se espera que vuelva a la vida pública hasta después de Semana Santa (está pasando unos días en Sandringham con la familia). Muy poco después de la cirugía de Kate, era Carlos III el que tuvo que ser tratado de un problema en la próstata que se solventó con éxito. Sin embargo, esa intervención ocasionó que le detectaran el cáncer del que ya se está tratando.

