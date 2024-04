Primeras palabras del príncipe Guillermo sobre los problemas de salud de su mujer y su padre

El príncipe Guillermo ha retomado hoy su agenda después de haberla dejado en pausa para ocuparse de su mujer, Kate Middleton, que se recupera en su casa de Windsor de una cirugía abdominal. Un bache de salud que no llegó solo ya que este mismo lunes Buckingham anunciaba que Carlos III padece cáncer. Preguntado sobre esta impactante noticia sobre su padre a su llegada al segundo acto que afrontaba este miércoles, el heredero ha agradecido el cariño recibido.

"Agradecemos de verdad la amabilidad de todo el mundo. Gracias", ha dicho a los periodistas que le esperaban a la entrada de la gala solidaria de la organización benéfica de ambulancias aéreas de Londres. El heredero, con esmoquin y el semblante preocupado- pese a dedicar una sonrisa a los allí presentes- es patrón de esta asociación y, además, trabajó como piloto de emergencias en 2016, una etapa que recuerda con especial cariño y en la que vivió algunos de los momentos más difíciles de su vida.

Durante su discurso en el evento, ha vuelto a reiterar su agradecimineto no solo por las muestras de cariño hacia su padre, sino también hacia su esposa. "Me gustaría aprovechar la oportunidad para decir gracias, también por los amables mensajes de apoyo a Catherine y a mi padre, especialmente en los últimos días. Significa mucho para nosotros", ha afirmado durante la cena de gala dejando también espacio para algo de humor: "Es justo decir que en las pasadas semanas he estado bastante centrado en cuestiones médicas. Así que he pensado en venir a un acto de ambulancias aéreas para desconectar".

Son sus primeras palabras en público desde que los problemas de salud acecharan a su mujer y a su padre. Y entre ese público que le escuchaba se encontraba una estrella de Hollywood: Tom Cruise. El protagonista de Top Gun lleva tiempo comprometido con esta organización que no podía ser más apropiada de acuerdo con el personaje de la mítica película. El Príncipe y el actor estuvieron charlando de manera muy distendida. No es la primera vez que Cruise hace gala de su cercanía con los Windsor, como en las celebraciones del Jubileo de Platino de Isabel II cuando hizo una aparición sorpresa.

Ha sido un día intenso para el príncipe de Gales que esta mañana participó en una investidura en el castillo de Windsor, en la que entregó más de medio centenar de condecoraciones, incluida a la exfutbolista inglesa Ellen White, en una ceremonia que en otras circunstancias hubiera presidido su padre. Era la primera vez que le veíamos desde que se conoció el problema médico de su esposa el pasado 16 de enero y ha llamado la atención que se encuentra visiblemente más delgado, además de tener el rostro constantemente atravesado por una expresión de cansancio y preocupación.

No es de extrañar teniendo en cuenta que las preocupaciones han llegado en cadena el último mes. En el caso de la princesa de Gales, no se han dado detalles sobre el percance que la llevó al hospital donde fue operada y pasó dos semanas, y en estos momentos se recupera en casa, aunque no se espera que vuelva a la vida pública hasta después de Semana Santa. Muy poco después de la cirugía de Kate, era Carlos III el que tuvo que ser tratado de un problema en la próstata que se solventó con éxito. Sin embargo, esa intervención permitió detectar un cancer que ya se está tratando.

El inesperado anuncio de la enfermedad del Rey mientras al princesa de Gales sigue de baja, conlleva que el resto de miembros senior de la casa real, con el príncipe Guillermo a la cabeza, tengan que dar un paso al frente y llevar el peso de la agenda real. Esta mañana, veíamos al hijo mayor de Carlos III en su primer compromiso desde que se conociese el problema médico de su esposa el pasado 16 de enero.

