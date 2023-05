El curioso papel de Tom Cruise en la coronación de Carlos III, donde también veremos ¡al osito Winnie the Pooh!

Si la coronación de Carlos III que tendrá lugar el próximo sábado en Londres será un acontecimiento para los anales, lo que ocurrirá el domingo también tiene visos de convertirse en un evento que se recuerde durante mucho tiempo. Un espectáculo a la altura que reunirá en la capital británica a rostros muy populares tanto de Reino Unido como a nivel internacional, lista a la que se acaban de sumar nombres icomo Tom Cruise, Joan Collins y hasta el mismísimo osito Winnie The Pooh.

La BBC, encargada de retransmitir en directo a todo el país la gran fiesta que se celebrará el 7 de mayo, ha anunciado más 'celebrities' que participarán de esta forma en el denominado Concierto de Coronación. La megaestrella de Hollywood, al igual que otros de los invitados ilustres, aparecerá a través de unas imágenes pregrabadas donde contará algunas anécdotas y datos desconocidos del nuevo monarca.

El actor estadounidense de 60 años, que acaba de terminar la producción de la séptima entrega de su taquillera saga Misión Imposible, siempre ha mostrado su admiración por la monarquía inglesa y esta vez no iba a ser menos. Cabe recordar que en mayo de 2022 formó parte activa de los festejos por el Jubileo de Platino de Isabel II, asistiendo a la gala Royal Windsor Horse Show donde pronunció un emotivo -y divertido- discurso sobre el escenario delante de la soberana.

En esta ocasión, el protagonista de Top Gun y Nacido el 4 de julio rendirá su particular homenaje a Carlos III, como también lo harán el mítico cantante Tom Jones, el aventurero Bear Grylls (El último superviviente) o la bailarina Oti Mabuse, del ¡Mira quién baila! (Strictly Come Dancing) que emite la televisión pública británica. Igualmente, actuarán el reputado pianista chino Lang Lang y la norteamericana Nicole Scherzinger, ex del grupo The Pussycat Dolls.

Más de 20.000 personas disfrutarán en las inmediaciones del castillo de Windsor de este show único presentado por el intérprete Hugh Bonneville (Downton Abbey), cuya audiencia a través de la pequeña pantalla se prevé millonaria. Kate Phillips, directiva de la BBC, ha asegurado estar "verdaderamente encantada de que más nombres de clase mundial se hayan unido a esta velada que estará repleta de momentos increíbles".

Hace un par de semanas, se hizo oficial la primera lista de grandes artistas que actuarán en el concierto, caso del legendario Lionel Richie, el tenor italiano Andrea Bocelli o la recordada banda de chicos Take That. También se contará con la presencia estelar de Kate Perry, quien conoce desde hace tiempo a Carlos III puesto que ejerce como embajadora de la organización benéfica The British Asian Trust, cofundada en su día por el actual jefe de Estado.

