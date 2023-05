EL PRÓXIMO 6 DE MAYO EN LA ABADÍA DE WESTMINSTER Se desvelan los primeros detalles del look que llevará la princesa de Gales en la coronación de Carlos III Kate Middleton podría dejar atrás la tradición de otros acontecimientos históricos y apostar por un estilismo más innovador

El próximo 6 de mayo Reino Unido se vestirá de fiesta para celebrar la coronación de Carlos III y, poco a poco, se van perfilando los detalles de tan histórico día. Una de las incógnitas que más expectativas está generando entre los amantes del mundo fashion es qué estilismo lucirá la princesa de Gales en tan señalada ocasión, puesto que la mujer del príncipe Guillermo está considerada como una de las royals más elegantes y mejor vestidas.

Según ha adelantado el diario británico The Times, Kate Middleton ha tomado una decisión de lo más sorprendente y original en lo referido a los accesorios, ya que en vez de llevar la tradicional tiara podría optar por un tocado de flores. Este medio de comunicación apunta a que a través de este adorno la princesa de Gales va a rendir su particular homenaje a su suegro, un monarca amante de la naturaleza y muy concienciado con las causas medioambientales.

De la misma manera, parece que la princesa de Gales ha dejado caer una pequeña pista sobre el look que ha seleccionado. Durante una entrevista, la periodista Alisan Hammond, presentadora del programa This Morning, explicó a Kate que ella tenía una premonición: el vestido de la coronación sería de color azul. Entre risas, Kate Middleton confesó que habría un toque de azul, pero no especificó si se trataba del traje en sí o solamente de un complemento.

Puede ser que con este dato la princesa de Gales simplemente esté jugando al despiste. Cabe recordar que Kate Middleton ostenta la posición de Gran Dama de la Real Orden Victoriana, el rango más alto de la caballería que le fue otorgado por la fallecida Isabel II. Por este motivo, suele llevar una banda azul marino en actos oficiales como cenas de estado y recepciones.

Otras elecciones de estilo de Kate Middleton que no han dejado indiferentes a nadie

La princesa de Gales conoce a la perfección el protocolo y etiqueta que exige cada situación. Sin embargo, en algunas ocasiones ha apostado por arriesgar y romper esas 'normas'. Uno de los ejemplos más recientes tuvo lugar en la Misa de Pascua donde Kate Middleton sorprendió a todos con una llamativa manicura roja. Un esmalte con el que nunca se la había visto, ya que los miembros de la realeza deben llevar sus uñas al natural o en colores nude.

