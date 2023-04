Nuevos retratos del rey Carlos III y Camilla a una semana de la coronación

A falta de una semana para que tenga lugar la coronación de Carlos III, desde el Palacio de Buckingham han compartido nuevas imágenes del monarca y su esposa para conmemorar este acto histórico. La sesión de fotos fue realizada el mes pasado en el Salón Azul del Palacio de Buckingham por Hugo Burnand, que fue el fotógrafo oficial de la boda de Carlos y Camilla en 2005, así como del enlace del príncipe Guillermo y Kate en el año 2011.

El posado está lleno de detalles significativos. En esta imagen conjunta, Carlos y Camilla aprecen de pie frente a un retrato del rey Jorge V que fue pintado poco después de su coronación, en junio de 1911. Los dos llevan estilismos en tonalidades azules: el Rey, de 74 años, luce un traje de Anderson and Sheppard, corbata azul y camisa Turnbull and Asser de color blanco; mientras que Camilla, de 75 años, se ha decantado por un vestido abrigo de crepé de lana de su diseñadora favorita, Fiona Claire. Además, completa su look con el juego de pendientes de perlas que era de la reina Isabel II y que está decorado con piedras preciosas de zafiro y rubí, además de un collar de perlas de su colección privada.

Las otras dos imágenes son muy diferentes, ya que aparecen sentados. El padre de Guillermo y Harry de Inglaterra aparece posando en un sillón tapizado en madera dorada y seda que data de 1829 y que recibidó el Rey Jorge IV para amueblar el Castillo de Windsor. Por su parte, la reina consorte está sentada en un sillón tapizado de seda y madera dorada que data de 1812.

El 29 de marzo, Carlos III estrenó retrato oficial como Rey. Se trata de un cuadro al óleo realizado por el artista Alastair Barford, que lo realizó en solo dos semanas y sin que el monarca estuviera presente. Se basó en imágenes y en gestos de los que fue presente en febrero, cuando asistó a una recepción en Buckingham. La pintura tiene un sutil guiño a la conciencia ecológica y sostenible del soberano ya que aparece con una pulsera que le entregó el líder indígena del Amazonas, Domingo Peas en el citado acto, que giró en torno a la implementación de un marco global de biodiversidad para proteger los derechos indígenas. Este mismo pintor hizo también un cuadro de Isabel II en 2015.

Cuatro días de celebraciones

Ya están en marcha los últimos flecos para la coronación, un acto de gran relevancia histórica al que acudirán más de 2.000 invitados entre jefes de Estado, líderes internacionales y personalidades del Reino Unido. Se han organizado cuatro días de actos que comenzarán el viernes 5 de mayo con una recepción en Buckingham, sede administrativa de la monarquía británica. El 6 de mayo tendrá lugar la cermeonia religiosa en la Abadía de Westminster, en la que el Rey será ungido, bendecido y consagrado. Hasta el servicio religioso llegarán recorriendo las calles de Londres en una carroza y después harán el recorrido a la inversa en otra carroza acompañados por las Fuerzas Armadas para después saludar desde el balcón de Palacio con otros miembros de la Familia Real.

El domingo 7 de mayo hay un concierto en los jardines del castillo de Windsor en el que encabezan el cartel Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli. Ese mismo día se ha animado a los británcios a participar en el gran almuerzo de coronación, para el que los propios Reyes han sugerido una receta: quiche de espinacas. Los festejos finalizan el lunes 8 de mayo, que se ha declarado festivo en Reino Unido, se ha puesto en marcha la iniciativa The Big Help Out para resaltar el trabajo de los voluntarios.

