Katy Perry, Take That o Lionel Richie, algunas de las estrellas que cantarán en la coronación de Carlos III Los artistas que encabezarán el cartel del concierto del 7 de mayo en el Castillo de Windsor ya han sido confirmados

La coronación de Carlos III se ha planteado como tres días de celebraciones. Aunque el acto principal será la ceremonia religiosa que tendrá lugar el 6 de mayo en la Abadía de Westminster en la que el Rey y la reina Camilla serán ungidos, bendecidos y consagrados, al día siguiente tendrá lugar un gran concierto en el Castillo de Windsor del que ya se han revelado algunos de los cabezas de cartel. Katy Perry, Take That, Lionel Richie, Andrea Bocelli, entre otros, cantarán para conmemorar la coronación.

VER GALERÍA

Junto a estas estrellas estarán voces locales como el barítono galés Sir Bryn Terfel, la cantautora británica Freya Ridings o el pianista de soul Alexis Ffrench. En el espectáculo, organizado y retransmitido por la BBC, los temas que se interpreten serán una oda al amor, al respeto y al optimismo.

- Camilla, la coronación que nadie esperaba

- La reacción de Sarah Ferguson tras conocerse que no ha sido invitada a la coronación del rey Carlos

- El príncipe Harry asistirá solo a la coronación de su padre, mientras Meghan Markle se queda en California con los niños

Katy Perry, de 38 años, y Lionel Richie, de 73, son jueces del programa American Idol, un concurso de televisión en el que se buscan a jóvenes talentos musicales y los dos conocen al rey Carlos desde hace años. La cantante ha sido embajadora de The British Asian Trust, una organización benéfica cofundada por Carlos de Inglaterra para abordar la pobreza en el sur de Asia.

Richie fue nombrado primer embajador global y primer presidente del grupo de embajadores globales de the Prince’s Trust, en 2019. El ahora Rey creó esta entidad en 1976 para dar apoyo a los jóvenes desfavorecidos y darles los recursos necesarios para alcanzar su máximo potencial.

- Los reyes Felipe y Letizia asistirán a la coronación de Carlos III

La artista ha dicho estar “emocionada” de actuar y “ayudar a arrojar más luz” sobre el fondo de protección infantil que recauda dinero para causas que incluyen la erradicación del tráfico de menores. Por su parte Richie se ha referido al concierto de la coronación como “un evento único en la vida y un honor”.

También se espera que actúe el grupo Take That en la que será la primera actuación conjunta de Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen en cuatro años. Robbie Williams no se unirá a sus excompañeros de la mítica banda en la que comenzó su carrera musical. La emoción de los integrantes de la boy band es palpable y han dicho que “no podemos esperar” para volver a subirnos al escenario.

- Los escenarios y las carrozas en los que veremos a Carlos y Camilla el día de su coronación

En el gran concierto habrá guiños a las cuatro naciones que integran el Reino Unido, con coros comunitarios y grupos de canto que se combinarán para formar el Coro de la Coronación formado por 300 personas que serán dirigidas por Amanda Holden y Motsi Mabuse.

Las actuaciones musicales irán acompañadas de un espectáculo de luces con pantallas de drones, láser, proyecciones y juegos de iluminaciones que acompañarán una gran mezcla de géneros musicales desde el pop hasta la música clásica o la danza.