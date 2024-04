Las visitas que ha recibido Carlos III tras conocerse que tiene cáncer y la llamativa ausencia

Carlos III de Reino Unido ya se encuentra descansando en su casa de campo de Sandringham (Norfolk) después de haber comenzado con el tratamiento de su cáncer y haber estado en su casa de Londres de Clarence House. Durante su estancia en la capital británica, el monarca ha contado con el inquebrantable apoyo de su esposa, la reina Camilla, pero también de otros miembros de su familia que han querido visitarle, aunque se ha echado de menos la presencia de uno de ellos.

Antes de que se hiciera pública la enfermedad del Rey, Carlos III quiso informar personalmente a sus hermanos y a sus hijos. El príncipe Harry no se lo pensó dos veces e inmediatamente cogió el primer avión desde Los Ángeles (vive con Meghan Markle y sus hijos en California) con destino a Londres. Lo hizo en un vuelo nocturno regular de la compañía British Airways que duró once horas y que aterrizó justo a la hora del almuerzo británico.

Desde el aeropuerto londinense de Heathrow, Harry, quien regresó a su país natal solo sin su mujer ni sus hijos, cogió un coche que le llevó directo a Clarence House donde mantuvo un breve encuentro con su padre de unos 45 minutos, el primero después de nueve meses sin verse la cara. Hay que recordar que el duque de Sussex estuvo en mayo de 2023 en la coronación de su padre, pero solo acudió a la ceremonia religiosa en la Abadía de Westminster y tras pasar unas horas en Londres regresó a Estados Unidos.

El Príncipe ya no tiene casa en Reino Unido, tras tener que desalojar Frogmore Cottage, en Windsor, el año pasado y en esta ocasión se habría hospedado en un hotel, ya que para alojarse en el Castillo de Windsor debería haber avisado a Palacio con suficiente antelación y esta visita ha estado marcada por la urgencia. No hay constancia de que vaya a reunirse con el príncipe Guillermo, a pesar de que Harry sí estaría dispuesto a verlo.

Tras esta reunión con su hijo menor, el soberano británico salió de Clarence House en un vehículo oficial, un Bentley State en color granate, acompañado de Camilla rumbo al Palacio de Buckingham desde donde tomaron un helicóptero que les llevaría a Sandringham. La prensa británica asegura que a pesar del diagnóstico, el monarca está llevando la situación “magníficamente”.

Antes que Harry, el rey Carlos recibió la visita de su sobrina, la princesa Beatriz, y el marido de esta, Edoardo Mapelli Mozzi. El matrimonio fue visto el martes por la mañana saliendo en su Range Rover de Clarence House después de que se anunciara el diagnóstico de cáncer del monarca. La hija del príncipe Andrés sabe lo que es la enfermedad ya que su madre, Sarah Ferguson, se ha enfrentado en medio año a un tumor de mama y a un melanoma maligno. Aunque Beatriz de York no es un miembro de primer nivel de la monarquía británica es muy apreciada por su tío y por la Familia Real británica, al igual que su hermana Eugenia.

La princesa Ana, hermana del monarca, ha seguido con sus actividades oficiales tras conocerse el problema de salud del Rey. Ella también fue una de las personas a las que Carlos III informó personalmente de su enfermedad. Siempre con un gran sentido del deber, la princesa real sustituyó a su hermano este martes en una investidura que tuvo lugar en el Castillo de Windsor y después visitó un centro en Nottinghamshire. Su próximo compromiso será viajar a las Midlands, las tierras medias que comprenden entre la Inglaterra meridional y Gales.

Al que no se ha visto por Clarence House y en ningún acto oficial desde que Kate Middleton ingresó para una operación abdominal ha sido al príncipe Guillermo que ha estado volcado en cuidar a su mujer y atender a sus hijos. Este miércoles acudirá al Castillo de Windsor para presidir una investidura donde se espera que hable de cómo se encuentra su padre.

