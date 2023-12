El príncipe Harry pierde una batalla judicial y tendrá que pagar más de 56.000 euros El duque de Sussex había demandado al 'Mail on Sunday' por un artículo que consideraba difamatorio

Varapalo judicial al príncipe Harry. Un juez del Tribunal Superior de Londres ha ordenado al duque de Sussex a pagar 48.000 libras (más de 56.000 euros) al Mail on Sunday en concepto de costos legales en un caso de difamación por un artículo que se publicó en el que se contaba su batalla legal con el Ministerio del Interior británico en relación con sus medidas de seguridad cuando se encuentra en Reino Unido.

Harry de Inglaterra demandó al grupo editorial Associated Newspapers Limited, propietario del rotativo, al considerar que el texto titulado: Revelado: cómo Harry trató de mantener en secreto su lucha legal por los guardaespaldas, que vio la luz en febrero de 2022 era “fundamentalmente inexacto” y trataba cuestiones sobre la seguridad de su familia.

Según la empresa editora el artículo expresa una “opinión honesta” sobre el asunto y “no causó daño grave” a la reputación de Harry. El juez dictaminó que el periódico tenía “una perspectiva real" de demostrar que un comunicado de prensa y una sesión informativa dada a periodistas seleccionados en nombre del Príncipe eran engañosos.

El Mail on Sunday informó que los relaciones públicas de Harry habían informado a los periodistas que él inició una acción legal contra el Ministerio después de que se ofreció a pagar la protección policial para él y su familia cuando estaban en Gran Bretaña, pero que la oferta fue rechazada. El artículo alegaba que la oferta no se había hecho a los organismos correspondientes ni al Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras públicas, conocido como Ravec, hasta más tarde y que los “asesores de prensa” de Harry eran los que estaban detrás de él y habían tratado de influir en la cobertura de la historia. Se añadió que tal conducta era “irónica dado que el Príncipe ahora tiene un papel en una empresa de Silicon Valley que lucha contra la desinformación en el mundo on line”.

El Príncipe inició acciones legales por difamación, alegando que el artículo era “un ataque a su honestidad e integridad” y podría socavar su labor benéfica y sus esfuerzos para abordar la desinformación en línea”. El periódico lo impugnó y dijo que su artículo expresaba una opinión.

