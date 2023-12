Así contaron el príncipe Harry y Meghan Markle lo que para ellos fue un ataque racista por parte de algún miembro de los Windsor

Los duques de Sussex vuelven a estar de plena actualidad a cuenta de un libro que acaba de ver la luz sobre su relación con la Familia Real británica que trata los supuestos comentarios racistas que recibieron cuando Meghan Markle estaba embarazada de su primer hijo. Los ejemplares de Endgame, escrito por Omid Scobie, un periodista muy cercano a ellos, se han retirado de las tiendas de los Países Bajos por identificarse a los miembros de los Windsor que hablaron sobre el asunto. Repasamos cómo han contado los Sussex lo que para ellos fue un ataque de tinte racista.

VER GALERÍA

La entrevista bomba a Oprah Winfrey

En marzo de 2021 el príncipe Harry y Meghan Markle se sentaron ante las cámaras de la presentadora estadounidense Oprah Winfrey donde contaron en primera persona su verdad sobre su salida de la monarquía británica. Hicieron una serie de declaraciones bomba entre las que llamó la atención lo que para ellos eran conductas racistas. Mientras Meghan estaba embarazada de Archie,su hijo mayor, aseguró que: “Tuvimos una serie de conversaciones y preocupaciones sobre cómo sería el color de su piel cuando naciera”. Los Duques no quisieron revelar los nombres de esas personas de la familia que les sacaron el tema del color porque “sería demasiado dañino para ellos”, algo que nunca han revelado de primera mano.

- Meghan y Harry, entre rumores de mudanza mientras un nuevo libro sacude Buckingham

- La intrahistoria del posado de Harry y Meghan tras su compromiso: lo que hoy sabemos y hace seis años no

- Los duques de Sussex están en Canadá, donde creció su historia de amor y se refugiaron tras su huida de Reino Unido

VER GALERÍA

El documental en el que mostraron su intimidad

En diciembre de 2022, tras la muerte de Isabel II, Netflix estrenó el documental Enrique y Meghan en el que sus protagonistas contaban con imágenes su salida de la Casa Real. En él hablaron de racismo, pero no mencionaron el tema dentro de los Windsor. Meghan contó cómo fue su infancia y recordó el impacto que le produjo escuchar por primera vez cómo llamaban “negrata” a su madre y cómo la confundían con su niñera porque “yo tenía la piel clara”. “Ahora la gente es muy consciente de mi raza porque la convirtieron en un problema gigante en el Reino Unido… La mayoría de la gente no me trataba como a una mujer negra”. En el documental, Harry de Inglaterra habla “como padre de hijos mestizos” y criticó el racismo dentro de los medios de comunicación. Además, se hizo una revisión sobre el sentido y las raíces de la Commonwealth, la organización que agrupa a los países que tienen un pasado común con Reino Unido.

La matización que hizo durante la promoción de sus memorias

En enero de este año, el príncipe Harry volvió a poner patas arriba al Palacio de Buckingham con la publicación de sus memorias. En una entrevista que concedió a la cadena de televisión ITV se enfrentó a las preguntas del periodista Tom Bradby y quiso matizar que las declaraciones que hicieron a Oprah Winfrey no las describiría como “racistas”, pero aclaró que: “Por lo que yo entiendo de mi propia experiencia, hay una diferencia entre el racismo y el sesgo inconsciente”, argumentó. “Pero, una vez que se reconoce o se le señala como individuo o institución que tiene ese sesgo inconsciente, cuentan con la oportunidad de aprender y crecer a partir de eso, para que sea una parte de la solución en lugar del problema”. También,volvió a declinar dar el nombre de la personas que cuestionó el color de piel de su hijo y consideró que los miembros de su familia “dijeron que iban a intentar cambiar algunas cosas cuando se habla de diversidad, pero eso no ha sucedido aunque yo siempre he estado abierto para ayudar en lo que fuera”. En la sombra, su libro autobiográfico, el príncipe Harry sí que habla del racismo que sufrió Meghan cuando comenzó a salir con él, pero no se menciona el asunto sobre la apariencia que tendría Archie.

VER GALERÍA

- Los duques de Sussex estarían dispuestos a pasar la Navidad en Reino Unido con la Familia Real británica

- Ruegos no atendidos y mensajes sin contestar: así vivió el príncipe Harry la muerte de su abuela

La última polémica que viene de los Países Bajos

Más de un año y medio después de que saltara la polémica, el asunto del racismo vuelve a colarse en forma de libro. En Endgame se asegura que el rey Carlos y Meghan Markle intercambiaron cartas a raíz de la entrevista que los duques dieron a Oprah Winfrey. En esas supuestas misivas se revela la identidad de las dos personas que, según Meghan, transmitieron “preocupaciones” sobre cómo sería su hijo. Scobie no ha querido revelar esos nombres porque “las leyes del Reino Unido me impiden informar sobre quiénes eran”, pero la traducción que se hizo en neerlandés sí identificaba a esas personas con lo que la editorial se vio obligada a “retirar temporalmente de la venta el libro al producirse un error en la edición neerlandesa y se está haciendo una corrección a dicha traducción”. El autor dijo a la televisión de Países Bajos que “el libro está disponible en varios idiomas y desafortunadamente no hablo holandés, así que no he visto la copia con mis propios ojos, pero si ha habido algún error de traducción, estoy seguro que el editor lo tiene bajo control. Yo escribí y edité la versión en inglés y nunca se ha producido una versión que tenga nombres”. Se desconoce si se trató de una mala traducción, si se incluyó intencionadamente o simplemente fue un importante error de publicación.