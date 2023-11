Meghan y Harry, entre rumores de mudanza mientras un nuevo libro sacude Buckingham

Los duques de Sussex podrían estar pensando en mudarse, aunque no planean irse muy lejos. Según las fuentes consultadas por TMZ, la pareja considera dejar su casa de El Montecito, en Santa Bárbara, para establecerse con sus hijos en Los Angeles, cuna de Hollywood y sede de los eventos con más glamour de Estados Unidos. Meghan y Harry viven felices en la costa del Pacífico y, aunque en septiembre fueron vistos mirando viviendas por Malibú, el mismo medio asegura que finalmente han preferido moverse a un enclave más cercano al epicentro del panorama social y profesional.

Sería su tercera mudanza desde que se trasladasen al otro lado del charco hace ya más de tres años. Después de unos meses cerca de Vancouver en Canadá, en marzo de 2020 se instalaron temporalmente en la casa de su amigo Tyler Perry en Beverly Hills antes de recalar en su actual hogar en Santa Bárbara. Mientras los duques de Sussex sigue dando forma a su futuro lejos del Palacio de Buckingham, allí se preparan para un nuevo chaparrón mediático. La polémica viene esta vez de la mano de Omid Scobie, periodista muy cercano a Harry y Meghan y coautor del libro Finding freedom sobre la pareja.

El escritor, que a menudo ejerce como portavoz oficioso de los Sussex, publica este martes Endgame: Inside the Royal Family and the monarchy's fight for survival (Final del juego: Dentro de la Familia real y la lucha de la monarquía por su supervivencia) y el escándalo parece asegurado. Su nuevo libro pone en el punto de mira a los Windsor, en especial a los príncipes de Gales. Según Scobie, la brecha entre los príncipes Guillermo y Harry es "irreparable" y asegura que el heredero rechazó reunirse con su hermano hasta en dos ocasiones cuando éste se lo pidió a través de un amigo común después de la publicación de su libro autobiográfico En la sombra. Dice, además, que el príncipe de Galés no leyó las memorias de Harry, tan solo algún pasaje.



Su esposa, Kate Middleton, tampoco sale bien parada. Si bien la distante relación entre las dos cuñadas es algo conocido y contado por los propios duques de Sussex, Scobie va más allá al calificar a la Princesa de "fría cuando alguien no le cae bien" y acusarla de "ignorar" las peticiones de ayuda de Meghan cuando su salud mental no estaba pasando por un buen momento. Según el periodista, no se hablan desde 2019 y Kate recuerda con cierta nostalgía la buena relación que una vez tuvo con Harry. También recoge en su libro que a Isabel II le gustaba porque era "más manejable que Diana de Gales", a la que dibuja como una mujer con una personalidad más fuerte.

Tampoco el Rey se libra de la afilada pluma del autor que cuenta como se gestó la invitación a la coronación de su hijo y su nuera. En las páginas de Endgame asegura que los duques de Sussex no estaban seguros si se iban a ser invitadios y antes sus preguntas, Carlos III respondió a su hijo por teléfono en febrero, dos meses antes del gran día: "No lo he decidido aún". Cuando finalmente, accedió a cursar la invitación, que incluía también el almuerzo posterior en Buckingham, Harry decidió ir solo, y volver inmediatamente después de la ceremonia en la Abadía de Westminster. Se le dijo que no podía lucir el uniforme militar, por lo que llevaba sus galones prendidos de la solapa del traje, pero Scobie destaca cómo el príncipe Andrés, retirado de la vida pública, sí pudo lucir la túnica de la Orden de la Jarretera.

El nombre del monarca también aparece para abordar uno de los episodios que más ampollas levantó de la entrevista que Harry y Meghan concedieron a Oprah Winfrey. El periodista asegura conocer el nombre de las dos personas de la familia real que supuestamente hicieron comentarios sobre el color de piel que tendría Archie poco antes de que naciese, según ha revelado en una entrevista a la cadena ABC. Aunque no ha dado sus nombres, sí ha contado que aparecen en la correspondencia que Meghan Markle y Carlos III intercambiaron tras la polémica entrevista. Según sus fuentes, el entonces heredero estaba "horrorizado al conocer cómo se sentía Meghan".

En lo que respecta a la relación entre el Rey y su hijo menor parece que hay signos de deshielo. Según The Times y el Daily Mail, los duques de Sussex llamaron al monarca para felicitarle por su 75º cumpleaños que celebró el pasado 14 de noviembre. Todo apunta a que esta conversación ha sido un punto de inflexión y que podría llevar a que Harry y Meghan pasaran la Navidad en Sandringham con los Windsor. Sería todo un hito en su maltrecha relación con la familia y la primera vez para sus hijos Archie y Lilibet, que nunca han pasado una Navidad en esta mítica residencia real en el condado de Norfolk. No obstante, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto